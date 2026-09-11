Внутрішньо переміщені особи, які мешкають у Запоріжжі та громадах області, можуть розраховувати на допомогу з ремонтом житла за програмою «Житло для вразливих домогосподарств в Україні V». Про умови участі розповіли в благодійному фонді «Карітас Запоріжжя».

Допомога для переселенців у Запоріжжі продовжує розширюватися — цього разу внутрішньо переміщені особи можуть отримати підтримку з ремонтом житла. Про деталі програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні V» розповіли в благодійному фонді «Карітас Запоріжжя».

Для переселенців переїзд до нового житла не завжди означає, що помешкання одразу готове для комфортного проживання. Часто потрібно замінити вікна та двері, відремонтувати дах або виконати сантехнічні роботи. Саме на такі потреби й спрямована програма.

Що покриває програма

Підрядні організації виконують різні види робіт залежно від потреб конкретного житла: міняють старі вікна та двері, ремонтують покрівлі, проводять сантехнічні роботи. Торік у Запоріжжі та області в межах програми відремонтували 52 помешкання для внутрішньо переміщених осіб.

Цьогоріч програму продовжили. Наразі допомогу з ремонтом надають у Запоріжжі, а також у Петро-Михайлівській, Вільнянській та Широківській громадах. У частині будинків ремонт уже триває або майже завершений, в інших — триває реєстрація та підготовка до робіт.

Фахівці програми контролюють якість виконання робіт. Минулого тижня інженери здійснили моніторинговий візит до Петро-Михайлівської громади: перевірили виконані роботи, зробили контрольні заміри та поспілкувалися з мешканцями. Постійний контакт із людьми, за словами «Карітас Запоріжжя», важливий, щоб вчасно реагувати на зауваження щодо якості ремонту.

Хто може отримати допомогу

Претендувати на участь можуть внутрішньо переміщені особи, які проживають у власному житлі, в орендованому помешканні або в житлі, наданому безкоштовно. При цьому родина має належати до однієї з уразливих категорій або мати низький дохід.

Під час відбору враховують кілька чинників: склад сім'ї, наявність документів на житло, можливість самостійно виконати необхідний ремонт, а також те, чи отримувала родина подібну допомогу раніше.

Куди звертатися

Детальну консультацію щодо участі в програмі можна отримати за номером 067-117-82-12. Також працює інформаційна лінія 0-800-336-734 — звертатися можна в будні дні з 10:00 до 16:00.

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