Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував знищення українського Боїнга після визнання офіційного Тегерана

Відповідну заяву було оприлюднено на офіційній сторінці глави держави в Facebook, пише Politeka.net.

За словами Володимира Зеленського, Україні недостатньо одного лише зізнання від Ірану у знищенні Боїнга з пасажирами.

Тому офіційний Київ очікує, що Тегеран повністю визнає свою провину в трагедії з подальшими виплатами та притягненням винних до відповідальності

"Ранок сьогодні не було добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину у знищенні українського літака. Але наполягаємо на повному визнанні провини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень за дипломатичними каналами", - підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський також закликав офіційний Тегеран надати українським фахівцям повний доступ до розслідування трагедії.

"Сподіваємося, що розслідування в подальшому буде відбуватися без штучних затримок і перешкод. Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ та взаємодію для встановлення справедливості", - резюмував він у своєму Facebook.

Раніше ми повідомляли про те, що український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася вранці 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. В результаті аварії ніхто не вижив.

Влада Іранської Республіки заявили, що пасажирський літак міг впасти через займання двигуна. Але пізніше з заявою виступили прем'єр-міністри Канади і Великобританії, які заявили, що розвідка зафіксувала запуски іранських ракет ППО перед катастрофою українського Боїнга.

На тлі інформації, що з'явилася офіційний Тегеран заявив, що "випадково" збив ракетою з системи ППО український Боїнг під столицею.

Така заява прозвучала на державне телебачення Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік. Причиною назвали «людський фактор».

Нібито український Боїнг сплутали з ворожою метою після того, як вона повернула у бік військового центру Корпусу вартових Ісламської революції - військової структури Ірану, яка діє паралельно із збройними силами.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети з літака МАУ: «Це могла бути тільки…».

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