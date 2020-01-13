Володимир Путін не буде зупинятися і збільшить територіальні претензії в Україні

Президент Російської Федерації Володимир Путін не має наміру йти з окупованих регіонів і навіть збирається збільшити свої територіальні претензії в Україні

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на каналі Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він звернув увагу на те, що під час зустрічі Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель, глава РФ назвав території Донбасу, де його бойовики ведуть активну війну з нашими захисниками, "південно-сходом" України. Саме цей вислів вказує на те, що Володимир Путін не буде зупинятися і збільшить територіальні претензії в Україні.

До всього іншого, на прес-конференції, яка відбулася після переговорів Меркель і Путіна, президент РФ заявив, що Мінські угоди є безальтернативною основою, яка може нормалізувати майбутню ситуації на території "південного сходу" України.

Зміст заяв Володимира Путіна спробував пояснити Цимбалюк, зазначивши, що тепер Україні точно не бачити миру з Росією.

"Значить, ніякого миру нам в найближчому майбутньому не бачити. "Південний схід" – це територіальні претензії. Це рівень амбіцій: "це все наше", "комуністи все віддали", "ми постраждала сторона", "даєш історичну справедливість", – резюмував журналіст.

Користувачі мережі не втрималися і прокоментували заяву журналіста підтримавши його висловлювання:

"Ніякої української кризи ніколи не було і немає. А є агресія мишебратів і війна", "Нудно слухати брехливого Путлера, коли він говорить про (всередині української кризи) який він мерзотник створив і підтримує", "Пу вже давно все переплутав де свій народ де чужий, допомагає кому завгодно, а своїх просить поставитися з розумінням "," рф страшна країна неживих полів! Бували гірші ніж вона, але не було підлий ".

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Путін готує новий котел на Донбасі

Також Politeka писала, що орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".