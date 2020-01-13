Є ймовірність, що Іран усуває українську делегацію фахівців від участі в розслідуванні авіакатастрофи
Про це у своєму блозі повідомив блогер Юрій Тищук.
За його словами, заяви діячів Держдуми РФ про неприпустимість визнання провини Іраном і про вину в авіакатастрофі США ми вже бачили.
"Очевидно, позбавлені всякої людської моралі і честі росіяни «морально» зміцнили іранців і переконали тягнути час, і не допустити появи небажаних для РФ результатів розслідування", - пише він.
Ведуча «Топ-модель по-українськи» блиснула ідеальними формами в бікіні: «Ну що за фігурка»
Скандальна Волочкова без штанів налякала росіян зовнішнім виглядом: "Позорище, а не жінка"
Дружина Кошового із Квартал 95 вразила інтимним фото з чоловіком: «Хтось підкрадається»
Біда наздогнала скандальну Волочкову на морі, нове відео вражає: "Страшно дивитися"
Крім того блогер висловив упевненість в тому, росіяни зацікавлені у викривленні і приховуванні результатів розслідування як ніхто інший, тому що літак був збитий саме з використанням ракетних систем, поставили саме РФ.
"Мало того – ймовірно, що протиповітряні системи РФ поставила Ірану і в порушення міжнародних санкцій та ембарго", - пише він.
Також він підкреслив, що якщо буде встановлено, що РФ поставила Ірану ракетні комплекси всупереч міжнародному праву, то це може призвести до визнання РФ державою, підтримує злочини проти людства з відповідними наслідками.
Раніше політичний експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що головним бенефіціаром події в Ірані є Росія. Адже Кремлю просто конче потрібна дестабілізація ситуації саме в цьому регіоні планети.
Нагадаємо, про крах українського Боїнга під Тегераном, Зеленський і Порошенко опинилися в пастці.
Як повідомляла Politeka, боїнг з українцями впав під Тегераном
Також Politeka писала, що український літак зі 180 пасажирами звалився після зльоту, трагедія потрапила на відео.