Є ймовірність, що Іран усуває українську делегацію фахівців від участі в розслідуванні авіакатастрофи

Про це у своєму блозі повідомив блогер Юрій Тищук.

За його словами, заяви діячів Держдуми РФ про неприпустимість визнання провини Іраном і про вину в авіакатастрофі США ми вже бачили.

"Очевидно, позбавлені всякої людської моралі і честі росіяни «морально» зміцнили іранців і переконали тягнути час, і не допустити появи небажаних для РФ результатів розслідування", - пише він.

Крім того блогер висловив упевненість в тому, росіяни зацікавлені у викривленні і приховуванні результатів розслідування як ніхто інший, тому що літак був збитий саме з використанням ракетних систем, поставили саме РФ.

"Мало того – ймовірно, що протиповітряні системи РФ поставила Ірану і в порушення міжнародних санкцій та ембарго", - пише він.

Також він підкреслив, що якщо буде встановлено, що РФ поставила Ірану ракетні комплекси всупереч міжнародному праву, то це може призвести до визнання РФ державою, підтримує злочини проти людства з відповідними наслідками.

Раніше політичний експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що головним бенефіціаром події в Ірані є Росія. Адже Кремлю просто конче потрібна дестабілізація ситуації саме в цьому регіоні планети.



