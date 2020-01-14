У великій політиці немає ніякої моралі, там є лише доцільність, а також інтереси тієї чи іншої країни
Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив у своєму блозі Facebook український підприємець і громадський діяч Валерій Пекар.
Він висловив думку, що будь-яку трагедію у великій політиці можна використовувати для досягнення власних цілей.
За словами Пекаря, на сьогоднішній день саме на Близькому Сході йде велика гра в політику, гра спрямована на зміну політичної ситуації в Ірані і регіоні. У той же самий час країни західного світу вже давно втратили терпіння через імперські амбіції іранського керівництва. В той час, як Захід буде робити все можливе, щоб вирішити проблему з Близьким Сходом, Україні теж важливо зрозуміти процеси, що відбуваються.
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"Міжнародне співтовариство, замість прямого тиску, постарається розколоти Іран зсередини. Для України дуже важливо не тільки зрозуміти цю гру, але і взяти в ній участь на одній стороні зі своїми союзниками", - пише Валерій Пекар.
Він упевнений, що Україна просто не може бути нейтральною у сформованій ситуації, часи нейтралітету вже пройшли.
"Тому Україні потрібно якомога швидше потрапити під захист НАТО. Однак проблема в тому, що країнам, які не мають власної розвідки і дипломатичної служби, ніхто не пропонує свій захист. Такі держави просто приречені бути не просто пішаком, а клітинкою на дошці для гри, свого роду буферною зоною", - резюмував Валерій Пекар.
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