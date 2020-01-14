Українців сколихнула звістка про збільшення зарплати народних обранців до 100 000 гривень і вище
Так, з'явилися повідомлення, що з 2020 року зарплата депутатів повинна зрости в кілька разів. У зв'язку з цим спалахнув скандал, враховуючи недофінансування багатьох галузей в країні.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував дану інформацію у вівторок, 14 січня, під час першого засідання Погоджувальної ради.
За його словами ніякого збільшення зарплат народним депутатам до 100 або 150 тис. грн не буде.
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«Є індексація зарплат нардепів, проте вона не відповідає тим цифрам, які пишуть у ЗМІ (100 тис. або 150 тис.). Зміна становить близько 3 тис. грн для депутата, і це пов'язано з прожитковим мінімумом», - підкреслив він.
Раніше ми повідомляли, про космічні зарплати депутатів повідомив у соцмережі екс-віце-прем'єр Павло Розенко.
«За моєю інформацією, з 1 січня 2020 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона буде перевищувати 100 000 гривень! Епоха бідності закінчена, друзі!!! Точно кажу вам!" - заявив Розенко.
Також ми писали, перед галасом, піднятим Розенком, гучно оскандалилися керівники Мінкульту. Виявилося, що в той час, поки в Україні закриваються через недофінансування бібліотеки, голова Міністерства культури Володимир Бородянський виписує собі й своїм заступникам величезні премії. Їх сукупний розмір грудневої заробітної плати виявився понад двох мільйонів гривень.
Зокрема, 6 січня Бородняский задекларував одержання 27 грудня заробітної плати в розмірі 112 904 грн. Це - один з найменших розмірів заробітної плати, задекларований керівниками Мінкульту.
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