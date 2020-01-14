Українців сколихнула звістка про збільшення зарплати народних обранців до 100 000 гривень і вище

Так, з'явилися повідомлення, що з 2020 року зарплата депутатів повинна зрости в кілька разів. У зв'язку з цим спалахнув скандал, враховуючи недофінансування багатьох галузей в країні.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував дану інформацію у вівторок, 14 січня, під час першого засідання Погоджувальної ради.

За його словами ніякого збільшення зарплат народним депутатам до 100 або 150 тис. грн не буде.

«Є індексація зарплат нардепів, проте вона не відповідає тим цифрам, які пишуть у ЗМІ (100 тис. або 150 тис.). Зміна становить близько 3 тис. грн для депутата, і це пов'язано з прожитковим мінімумом», - підкреслив він.

Раніше ми повідомляли, про космічні зарплати депутатів повідомив у соцмережі екс-віце-прем'єр Павло Розенко.

«За моєю інформацією, з 1 січня 2020 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона буде перевищувати 100 000 гривень! Епоха бідності закінчена, друзі!!! Точно кажу вам!" - заявив Розенко.

Також ми писали, перед галасом, піднятим Розенком, гучно оскандалилися керівники Мінкульту. Виявилося, що в той час, поки в Україні закриваються через недофінансування бібліотеки, голова Міністерства культури Володимир Бородянський виписує собі й своїм заступникам величезні премії. Їх сукупний розмір грудневої заробітної плати виявився понад двох мільйонів гривень.

Зокрема, 6 січня Бородняский задекларував одержання 27 грудня заробітної плати в розмірі 112 904 грн. Це - один з найменших розмірів заробітної плати, задекларований керівниками Мінкульту.

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