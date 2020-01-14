Народний депутат України Сергій Шахов різко звернувся до своїх колег у Верховній Раді

Як передає Politeka.net, Шахова обурило, що нардепи ігнорують законопроекти, які здатні покращити життя українців. Таку заву він зробив 14 січня, виступаючи з трибуни парламенту.

«Якщо Україна рухається в напрямку Європи, консультується з Америкою, так почуйте, за 250 років існування Конституції американської, де всього 7 статей, було прийнять 27 поправок. Ми за 4 місяці внесли в Конституцію 8 поправок, якщо не більше. Скажіть будь ласка, які ще консультаційні органи повинні бути й дорадчі органи, яку консультацію вам потрібно. Як гвалтівників з Верховної Ради прибрати? Які ще сьогодні потрібні вам консультації, коли у вас є по 4 помічника, які отримують заробітну плату.32 помічника має право сьогодні мати народний депутат… Скільки ще потрібно працевлаштувати братів, кумів, сватів, друзів, судів? Скільки ще потрібно вам, щоб приймати нормальні рішення?», - заявив нардеп.

Шахов нагадав, що депутатська група «Довіра» вчора на погоджувальній раді просила поставити на голосування закони, Які б дозволили нормально дихати людям в Луганській області.

«100 тисяч людей сьогодні не мають можливості нормально сказати, достукатися до вас. За 3 хвилини можна вирішити питання, допомогти 100 тисячам людей. Хто з вас допоміг?» - звернувся нардеп до своїх колег.

Також він нагадав, що його група просила поставити на голосування законопроект 2108, який забороняє відключати школи, дитячі садочки, лікарні від опалення, від води.

«Ці закони потрібні? Потрібні! Яка вам ще консультація потрібна? Звертайтеся до Шахова – я вам її скажу… Звертайтеся до групи депутатської «Довіра», всі фахівці там сидять. Ми вам скажемо, що робити», - заявив Шахов у Раді.

Нагадаємо, Шахов готовий допомогти Зеленському залучити переселенців до переговорів в Мінську.

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