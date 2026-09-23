Графіки відключення світла в Дніпрі 24 та 25 вересня оприлюднили енергетики — у частині будинків електроенергію вимикатимуть по кілька годин поспіль. Мешканцям кількох десятків вулиць варто заздалегідь зарядити телефони та павербанки. Про це повідомляє ПрАТ «ПЕЕМ»ЦЕК».

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на найближчі дні продовжують діяти — енергетики оприлюднили перелік адрес, де планово вимикатимуть електроенергію 24 та 25 вересня у зв'язку з ремонтно-профілактичними роботами на електромережах.

Про це повідомляє ПрАТ «ПЕЕМ»ЦЕК» у своєму Telegram-каналі. Згідно з опублікованим графіком, знеструмлення відбуватимуться у кілька етапів протягом дня, тож мешканцям окремих будинків варто заздалегідь підготуватися.

Що відключатимуть 24 вересня

Перший часовий проміжок — з 08:00 до 18:00. Без світла тимчасово будуть: провулок Джинчарадзе, 4, 8, 12; Запорізьке шосе, 38; вулиця Василя Сліпака, 35А; вулиця Квартальна, 41.

Найбільший обсяг робіт припадає на проміжок з 09:00 до 17:00. Серед адрес — вулиці Вроцлавська (2) та Інженерна (12), вулиця Козака Мамая (12–20, парні номери), вулиця Мирослава Скорика (9), а також низка вулиць із частковим знеструмленням за конкретними номерами будинків: Зоологічна, Зустрічна, Каховська, Квітнева, Марганцевська, Мирна, Серпнева, Сурська, Чаплина Балка, Чорноморська, Шпакова, Березнева, Винахідниці Ющенко, Віктора Гошкевича, Дніпровська, Естонська, Монтажна, Олександри Риндовської, Привільна, Солонянська та Старицького.

У коротший проміжок з 10:00 до 14:00 24 вересня знеструмлять вулицю Бориса Мозолевського (2, 4, 6) та вулицю Козака Мамая (26, 28).

Що відключатимуть 25 вересня

Наступного дня, 25 вересня, планові відключення заплановані на 10:00–14:00. Без електроенергії будуть вулиця Фабрично-заводська (3, 3А) та проспект Богдана Хмельницького (38, 38Б).

Енергетики нагадують, що графіки можуть коригуватися залежно від перебігу робіт, тож повернення світла може відбуватися як раніше, так і трохи пізніше зазначеного часу. Мешканцям перелічених адрес радять вимкнути з розеток чутливу побутову техніку, аби уникнути її пошкодження через перепади напруги після відновлення живлення.

Раніше Politeka повідомляла, енергетики попередили про графіки відключення світла у Дніпрі з 22 по 24 вересня.