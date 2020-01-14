Наявність іноземців в наглядових рад найдохідніших українських підприємств вже стало нормою

Як повідомляє Politeka, про це в програмі «Не добрий вечір» заявив її телеведучий Ігор Лесев (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«Нафтогаз, Укрзалізниця, Укроборонпром, Укренерго, Укрпошта, Енергоатом, аеропорт Бориспіль. Ось все жирне і прибуткове. У переважній більшості – там іноземці. І майже завжди ніякого відношення до профілю організації не мають. Ось дивимося наглядова рада Укрзалізниці. Голова наглядової ради – Шевки Аджунер – баноквский сектор. Далі, Олег Журавльов – банківський сектор. Сергій Лещенко – наш новий великий залізничник. Журналіст. Андерс Ослуднд – вічний радник в різних країнах по економіці на підгодівлі. Годувався в Росії, Польщі. Тепер ось прибився до нас. Наступний, Крістіан Кун. Вічний менеджер з німецької пропискою. Андреас Матьє – бухгалтер. І ось це ось литовське диво – Адомас Аудицкас. За освітою бакалавр міжнародних цінних паперів. Можливо, не знає, чим шпали відрізняються від рейок», - зазначив він.

І подібна ситуація, стверджує Лесев, спостерігається «у всіх без винятку наглядових радах».

«Ось ці люди – нові наглядачі за Україною. За усіма секторами економіки. По суті ми – прості громадяни – ні*рена вже не керуємо своєю країною. Ми тут – нахлібника. А всім держмайном, яке за Конституцією належить народу України – керують зовнішні агенти. Ось через ці наглядові ради. Чистої води колоніальна адміністрація», - підкреслив він.

У зв'язку з цим ведучий порівняв ситуацію з «неоколоніалізмом».

«Це коли атрибути державності у нас є. Але всі стратегічні рішення приймаються ззовні. Ми з вами в своїй країні ні на що глобально не впливаємо. Але і це ще не все. Ці хлопці узаконили мародерство. Цинічний грабіж власного населення. Ось Сергій Лещенко. Який типу позичав гроші на квартиру у своїх баб. Місячний оклад в Укрзалізниці – 588 тисяч гривень. Ні-ні, я хочу щоб ви переварили цю цифру. Давайте ще раз. П'ятсот вісімдесят вісім тисяч гривень. Кожен місяць. Скільки пенсіонер на місяць у нас отримує? Моя мама тисячу вісімсот. Це пенсія інженера», - уточнив він.

Аналогічних «грошових мішків», за словами ведучого, ціле безліч.

«А адже Лещенко такий не один. Ми з вами утримуємо орду таких ось лещенок. Його дружбан Мустафа Найєм - член наглядової ради "Укроборонпрому". Ось де Найєм, а де оборонка? Зарплата, правда, у нього скромніше.43 тисячі. Хоча, у вас багато знайомих з зарплатою в 43 тисячі? Ну ми ж з вами не в Німеччині живемо. Але хлопці ж там не тільки на зарплату живуть. Перед Новим роком Найєм отримав премію в 300 тисяч. А подивіться, які собі грудневі зарплати намалювали заступники Бородянського. Максимчук – 405 тисяч. Подоляк – 394.Карандєєв – майже півмільйона», - розповів Лесев.

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