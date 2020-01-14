Наличие иностранцев в наблюдательных советов наиболее доходных украинских предприятий уже стало нормой

Как сообщает Politeka, об этом в программе «Не добрый вечер» заявил ее телеведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Нефтегаз, Укрзализныця, Укроборонпром, Укрэнерго, Укрпочта, Энергоатом, аэропорт Борисполь. Вот все самое жирное и доходное. В подавляющем большинстве – там иностранцы. И почти всегда никакого отношения к профилю организации не имеют. Вот смотрим набсовет Укрзализныци. Глава набсовета – Шевки Аджунер – баноквский сектор. Дальше, Олег Журавлев – банковский сектор. Сергей Лещенко – наш новый великий железнодорожник. Журналист. Андерс Ослуднд – вечный советник в разных странах по экономике на подкормке. Кормился в России, Польше. Теперь вот прибился к нам. Следующий, Кристиан Кун. Вечный менеджер с немецкой пропиской. Андреас Матье – бухгалтер. И вот это вот литовское чудо – Адомас Аудицкас. По образованию бакалавр международных ценных бумаг. Возможно, не знает, чем шпалы отличаются от рельсов», - отметил он.

И подобная ситуация, утверждает Лесев, наблюдается «во всех без исключения набсоветах».

«Вот эти люди – новые смотрящие за Украиной. За всеми секторами нашей экономики. По сути мы – простые граждане – ни*рена уже не управляем своей страной. Мы здесь – приживалы. А всем госимуществом, которое по Конституции принадлежит народу Украины – управляют внешние агенты. Вот через эти набсоветы. Чистой воды колониальная администрация», - подчеркнул он.

В связи с этим ведущий сравнил сложившуюся ситуацию с «неоколониализмом».

«Это когда атрибуты государственности у нас есть. Но все стратегические решения принимаются извне. Мы с вами в своей стране ни на что глобально не влияем. Но и это еще не все. Эти ребята узаконили мародерство. Циничный грабеж собственного населения. Вот Сергей Лещенко. Который типа одалживал деньги на квартиру у своих баб. Месячный оклад в Укрзализныци – 588 тысяч гривен. Нет-нет, я хочу чтобы вы переварили эту цифру. Давайте еще раз. Пятьсот восемьдесят восемь тысяч гривен. Каждый месяц. Сколько пенсионер в месяц у нас получает? Моя мама тысячу восемьсот. Это пенсия инженера», - уточнил он.

Аналогичных «денежных мешков», по словам ведущего, целое множество.

«А ведь Лещенко такой не один. Мы с вами содержим орду таких вот лещенок. Его дружбан Мустафа Найем - член набсовета Укроборонпрома. Вот где Найем, а где оборонка? Зарплата, правда, у него скромнее.43 тысячи. Хотя, у вас много знакомых с зарплатой в 43 тысячи? Ну мы же с вами не в Германии живем. Но ребята ж там не только на зарплату живут. Перед Новым годом Найем получил премию в 300 тысяч. А посмотрите, какие себе декабрьские зарплаты нарисовали замы Бородянского. Максимчук – 405 тысяч. Подоляк – 394.Карандеев – почти полмиллиона», - рассказал Лесев.

Напомним, Лесев ярко подвел итоги года для Тимошенко, Гончарука и Порошенко: «Впереди нас ждет…».

Как сообщала Politeka, Лесев жестко прошелся по Вакарчуку и его скандальной "вылазке" в Минск.

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