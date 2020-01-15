Депутатам нового скликання не чужалюбов до розкошів, і під куполом Верховної Ради вони повсякчас примудряються засвітити дорогі «дрібниці»

Особливо сильна тяга до прекрасного у представниць слабкої статі, що помітила парламентський кореспондент Ганна Стешенко і показала це своїм підписникам у Фейсбуці.

Так, наприклад, депутат від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва любить одягатися нестандартно, ділиться спостереженнями автор. У грудні минулого року вона прийшла в парламент в ботильйонах Eri від Alexander Wang.

«Такі в білому кольорі можна було придбати за 777 євро. Це вже зі знижкою. Початкова ціна (ще є в наявності в чорному) - 963 євро. За курсом НБУ, це 25220 грн при середній зарплатні нардепа 20-23 тис. грн. І не треба заздрити!», – писала Стешенко.

В 2020 році парад брендів продовжився. 14 січня відразу дві модниці зі «Слуги народу» попалися на любові до дорогих сумочок.

Так, голова міжфракційного об'єднання «За ФОП» Роксолана Підласа, яка за Петра Порошенка була радником віце-прем'єра, прийшла з культовою сумочкою Dolce & Gabbana, Sicily. В Києві така краса коштує 1375 євро або трохи менше 40 тисяч гривень. Сумка, зазначає Стешенко, досить упізнавана, і, можливо, тому депута намагалася сховати логотип подалі від всюдисущих фотографів.

До речі, Підласа – один зі співавторів скандальних законів про касові апарати і 1053-1 і про кешбек 1073.

Не відстає від колеги по фракції й Ольга Коваль. Під час виборів вона формально керувала штабом «СН» на Київщині.

«Дочка екс-керівника головного управління Київської обласної адміністрації, якого звинувачували у вимаганні та отриманні хабара в розмірі $ 25 тис. Сьогодні видна депутат прийшла в Раду з сумкою Furla з останньої колекції. Всього лише (за депутатським мірками) за $464, це третина середньої депутатської зп. Правда, в перший день роботи нової Ради Коваль була помічена з рожевою Gucci за $2650. Ймовірно, «слуга» таки стала скромнішою і ближчою до людей», – розповіла Стешенко.

Нагадаємо, Разумков не витримав і здав реальні зарплати слуг народу.

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