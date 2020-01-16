Стало відомо, як саме Дональд Трамп помстився Володимиру Зеленському за відмову розпочати розслідування проти Джо Байдена

Про це в інтерв'ю журналістам розповів затриманий соратник адвоката Трампа Рудольфа Джуліані Лев Парнас, пише агентство Bloomberg.

За його словами, Дональд Трамп дав вказівку віце-президентові США Майку Пенс не їхати на інавгурацію Володимира Зеленського, оскільки Київ нібито відмовився продовжити розслідування проти опонента лідера Білого дому Джо Байдена.

Парнас також додав, що на зустрічі з помічником Володимира Зеленського Сергієм Шефіром офіційному Києву було оголошено зухвалий ультиматум: у разі якщо Україна не оголосить про розслідування проти Байдена, то відносини із Сполученими Штатами стануть "зіпсованими".

"Це було після мого телефонного дзвінка. Розмова, яку я виклав пану Шефиру, була в основному тим, що мені сказали зробити Джуліані і президент, а потім я повернувся до них, сказавши, що він мені відповість пізніше сьогодні ввечері", – підкреслив затриманий соратник Рудольфа Джуліані.

Підсумовуючи, Лев Парнас додав, що після цього Шефір заблокував його в месенджері WhatsApp, а на наступний день візит Майка Пенса в Україну був скасований.

Раніше ми розповідали про те, що у Дональда Трампа приголомшили рішенням по Україні. Відомо, що рішення Дональда Трампа блокувати надання військової допомоги Україні зустрілося з потужним протистоянням в США.

Противники блокування, у тому числі з близького оточення президента, вважали, що такий крок зашкодить національним інтересам США.

Міністр оборони Марк Еспер, колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон і глава Держдепу США Майк Помпео переконували президента не робити цього, але безуспішно.

Що стосується Майка Помпео, то він терміново скасував свій офіційний візит в Україну. Ймовірно, це пов'язано з нападом на американське посольство в Іраку, за яким стояли іранські спецслужби.

Вже через час посол України в США Володимир Єльченко заявив, що в лютому 2020 року Київ отримає від Вашингтона серйозну військову допомогу. На поточний рік Пентагон планує виділити Україні $250 млн.

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