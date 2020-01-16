В скандалі навколо прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука намітився несподіваний поворот

Зокрема, на публікацію записів розмов відреагував і сам глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук.

Відповідне відеозвернення політик опублікував у своєму Facebook, передає Politeka.net ( щоб подивитися запис, доскролльте сторінку до кінця).

Таким чином, Олексій Гончарук вперше відреагував на скандальні "плівки", на яких імовірно топ-чиновники обговорювали проблеми української економіки.

За його словами, проти президента Володимира Зеленського та команди прем'єр-міністра нібито "ведеться сильна робота".

Олексій Гончарук також заявив, що його не залякати, а тому Кабмін продовжить "боротися з корупцією і перекривати потоки, перезавантажувати країну, щоб в Україні не залишилося схем і договорняків".

У своєму відеозверненні Олексій Гончарук також вирішив похвалитися успіхами в економіці, щоб довести, що він нібито не профан.

Він зазначив, що курс гривні зміцнився, а накопичення міжнародних резервів збільшилися до 7-річного максимуму, склавши $25 млрд.

"Якщо це не гарні новини для країни, то я повний профан в економіці!", – підкреслив прем'єр, зробивши відсилання до опублікованих записів прослушки зі свого кабінету.

Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни Із самого початку проти команди Президента й Уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося. Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки. Головна ціль роботи нашої команди — перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без «схематозів» і договорняків. Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни. Боротьба триває і я впевнений у нашій перемозі! І трохи гарних новин. Зміцнився обмінний курс та збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять 25 млрд доларів. Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 мільярдів доларів. Різко знизилась інфляція до 4,1%. Якщо це не гарні новини для країни, то я повний “профан" в економіці! Володимир Зеленський, Офіс Президента України Дмитро Дубілет, Oksana Markarova, Арсен Аваков, Anna Novosad, Олексій Оржель, Mykhailo Fedorov, Vladyslav Kryklii, Zoryana Skaletska, Оксана Гаврилюк, Юлия Соколовская, Володимир Бородянський - Міністр культури, молоді та спорту України, Тимофей Милованов, Denis Malyuska, Андрій Загороднюк, Dmytro Kuleba, Мінрегіон, Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine, Урядовий портал Gepostet von Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України am Mittwoch, 15. Januar 2020

Раніше ми соообщали, що у соціальні мережі злили записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з топ-чиновниками, під час яких він визнав, що погано розбирається в економіці.

Більш того, глава Кабміну завуальовано назвав президента Володимира Зеленського "недалеким", оскільки у нього "примітивне розуміння економічних процесів".

Після публікації перших частин розмови Олексій Гончарук не з'явився на засідання фракції "Слуги народу", а через час у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито прем'єр вже написав заяву на звільнення.

Перші дві частини розмов з кабінету були опубліковані вчора ввечері, 15 січня. Третя частина, на якій можна почути, як Гончарук збирався "пояснити" Зеленському про кризу в Україні, була оприлюднена сьогодні вранці.

Нагадаємо, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців: «Це не дно, а днище».

Як повідомляла Politeka, Романенко зганьбив Гончарука за нову обіцянку: "і так користуємося".

Також Politeka писала про чорний день для Гончарука, премії вилізуть боком: що задумали «Слуги народу».