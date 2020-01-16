В скандалі навколо прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука намітився несподіваний поворот
Зокрема, на публікацію записів розмов відреагував і сам глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук.
Відповідне відеозвернення політик опублікував у своєму Facebook, передає Politeka.net (
Таким чином, Олексій Гончарук вперше відреагував на скандальні "плівки", на яких імовірно топ-чиновники обговорювали проблеми української економіки.
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За його словами, проти президента Володимира Зеленського та команди прем'єр-міністра нібито "ведеться сильна робота".
Олексій Гончарук також заявив, що його не залякати, а тому Кабмін продовжить "боротися з корупцією і перекривати потоки, перезавантажувати країну, щоб в Україні не залишилося схем і договорняків".
У своєму відеозверненні Олексій Гончарук також вирішив похвалитися успіхами в економіці, щоб довести, що він нібито не профан.
Він зазначив, що курс гривні зміцнився, а накопичення міжнародних резервів збільшилися до 7-річного максимуму, склавши $25 млрд.
"Якщо це не гарні новини для країни, то я повний профан в економіці!", – підкреслив прем'єр, зробивши відсилання до опублікованих записів прослушки зі свого кабінету.
Раніше ми соообщали, що у соціальні мережі злили записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з топ-чиновниками, під час яких він визнав, що погано розбирається в економіці.
Більш того, глава Кабміну завуальовано назвав президента Володимира Зеленського "недалеким", оскільки у нього "примітивне розуміння економічних процесів".
Після публікації перших частин розмови Олексій Гончарук не з'явився на засідання фракції "Слуги народу", а через час у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито прем'єр вже написав заяву на звільнення.
Перші дві частини розмов з кабінету були опубліковані вчора ввечері, 15 січня. Третя частина, на якій можна почути, як Гончарук збирався "пояснити" Зеленському про кризу в Україні, була оприлюднена сьогодні вранці.
Нагадаємо, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців: «Це не дно, а днище».
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