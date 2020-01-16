Депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков, відомий як Юзик, відзначився новим скандальним вчинком

У Києві нардепа спіймали на порушенні правил дорожнього руху. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі виключений з "Слуги народу" депутат Антон Поляков. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

На ролику видно, що білий позашляховик Toyota Land Cruiser Prado нардепа був припаркований на тротуарі. Автор відео підійшов до авто, кілька разів звернувся до політику по імені і попросив коментар. Зазначимо, що на відео чітко видно, хто перебуває за кермом.

Водій не став спілкуватися з журналістом і поїхав, при цьому перетнув суцільну лінію.

"Слугам народу все можна. Особливо Юзику. Суцільна - так суцільна", - обурився Поляків.

Зазначимо, це зовсім не перше порушення правил дорожнього руху, на якому зловили Юзика.

Так, Юрій Корявченков 10 грудня прибув в Одесу до коледжу, де у пожежі загинули 16 осіб.

Вранці на дорозі недалеко від будівлі Коряченков залишив свій позашляховик зі сторони вулиці Пушкінської. Таким чином партієць «Слуги народу» заблокував проїзд рятувальникам, які продовжують працювати на місці події ПП.

Пізніше, мабуть, хтось повідомив «Юзику» про проблему або «справи» на місці були вирішені, і він швидко попрямував до свого автомобіля, щоб дати пожежній машині під'їхати до об'єкта.

Відзначимо, в мережі поява Юзика на місці трагедії назвали піаром.

Підловили нардепа з неправильною парковкою і в рідному Кривому Розі.

«Юзик припаркувався біля "Кіптяви і Баклажана" Права за сало?)», – написав користувач Олександр Ігнатенко в групі «Це Кривий Ріг, дитинко», де й виклав відповідні фото.

Нагадаємо, вчинок Юзика в рідному місті розлютив українців, з'явилися фото: "тепер цар і бог".

Як повідомляла Politeka, Юзик вляпався у дикий скандал на місці пожежі в Одесі, кадри ганьби: "тільки його тут не вистачало".

Також Politeka писала, що Юзик зі слугами народу вляпався у дикий скандал, в мережу злили розмову.