Депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как Юзик, отличился новым скандальным поступком

В Киеве нардепа поймали на нарушении правил дорожного движения. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале исключенный из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

На ролике видно, что белый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нардепа был припаркован на тротуаре. Автор видео подошел к авто, несколько раз обратился к политику по имени и попросил комментарий. Отметим, что на видео четко не видно, кто находится за рулем.

Водитель не стал общаться с журналистом и уехал, при этом пересек сплошную линию.

"Слугам народа все можно. Особенно Юзику. Сплошная - так сплошная", - возмутился Поляков.

Отметим, это вовсе не первое нарушение правил дорожного движения, на котором поймали Юзика.

Так, Юрий Корявченков 10 декабря прибыл в Одессу к колледжу, где в пожаре погибли 16 человек.

Утром на дороге недалеко от здания Коряченков оставил свой внедорожник со стороны улицы Пушкинской. Таким образом партиец «Слуги народа» заблокировал проезд спасателям, которые продолжают работать на месте произошедшего ЧП.

Позднее, видимо, кто-то сообщил «Юзику» о проблеме или «дела» на месте были решены, и он быстро направился к своему автомобилю, дабы дать пожарной машине подъехать к объекту.

Отметим, в сети появление Юзика на месте трагедии назвали пиаром.

Подловили нардепа с неправильной парковкой и в родном Кривом Роге.

«Юзик припарковался у "Копоти и Баклажана" Права за сало?)», – написал пользователь Александр Игнатенко в группе «Это Кривой Рог, детка», где и выложил соответствующие фото.

Напомним, поступок Юзика в родном городе взбесил украинцев, появились фото: "теперь царь и бог".

Как сообщала Politeka, Юзик вляпался в дикий скандал на месте пожара в Одессе, кадры позора: "только его тут не хватало".

Также Politeka писала, что Юзик со слугами народа вляпался в дикий скандал, в сеть слили разговор.