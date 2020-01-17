Скандал навколо прем'єр-міністра Олексія Гончарука поставив президента України Володимира Зеленського перед дуже складним вибором, наслідки якого в будь-якому випадку будуть важкими

Плівковий скандал показав, що в оточенні глави держави загострилася боротьба за владу, оскільки всі чудово розуміють, що ситуація в Україні йде з-під контролю і розвивається в незрозумілому напрямку.

Таку думку в блозі для «Главреда» висловив політичний експерт аналітичного центру Democracy House Анатолій Октисюк.

Незважаючи на те, що рейтинг Зеленського поки що високий, в економіці все тривожно: курс гривні не прогнозований, дірка в бюджеті зростає, рівень торгівлі стрімко котиться вниз, місцеві еліти не в захваті від змін у частині децентралізації.

Із записів з кабінету Гончарука чітко стає ясно тільки одне: фінансово-економічний блок взагалі не розуміє, що відбувається з економікою. Це означає, що існує необхідність у переформатуванні нинішнього уряду.

«Фактично, в наявності політична криза, яка до весни буде тільки посилюватися. І реально по мірі надходження проблемних питань, пов'язаних з децентралізацією, Мінськими угодами, законами про ЗМІ, кодексами про працю, скандалами з зарплатами напруження в суспільстві зростає», – зазначив експерт.

Паралельно стоїть приватизація, гроші держави не економляться, всі надбудови і годівниці, що висмоктують гроші з казни, як були, так і залишилися.

Тому президенту доведеться приймати рішення про подальшу долю уряду, тим більше, що в України є залежність від зовнішніх партнерів.

«Як мінімум, у Зеленського є два варіанти. Перший – уряд йде у відставку, Гончарук добровільно пише заяву і формується повністю новий склад уряду. Другий – він залишає Гончарука і змінює токсичних міністрів. І в цьому випадку Гончаруку знадобиться серйозний супервайзер – потужний віце-прем'єр з економічних питань, людина, яка реально розбирається в економіці та фінансах і зможе взяти на себе діалог з МВФ, західними донорами і проведе приватизацію», – вважає Октисюк.

Зараз, на думку автора, Україна нагадує паровоз, що заправили вугіллям і який їде, поки є запас ходу. Однак країні і президенту потрібен професіонал, який би міг стати лідером реформ і приймати вольові рішення. Необхідний не просто технократ, а політичний важковаговик з розумінням ситуації.

«Але незалежно від того, хто буде прем'єром, уряд явно буде перехідним, так як не варто виключати того, що вже влітку Зеленський може розпустити парламент», – резюмував експерт.

Нагадаємо, Арестович розповів, чим обернеться для Зеленського відставка Гончарука.

Як повідомляла Politeka, Кабмін посипався після скандалу з Гончаруком, оголошено про відставку.

Також Politeka писала, що Тимошенко накинулася на Зеленського після скандалу з Гончаруком.