Скандальний український міністр розповів, чому премії топ-чиновників в уряді такі великі

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів під час интервьюь з журналістами, передає «Хвиля».

За його словами, обмеження на максимальний розмір премії для топ-чиновників скасували, тому вони не мають «потолка».

«Закон №1066 був змінений. Він дозволяє заступникам міністрів, міністрам і деяким політикам платити премії більше 30%. Але скасовані всі інші пільги», - зазначив він.

Однак Милованов ухилився від питання про те, скільки заробив за грудень. Тим не менш, відомо, що розмір його зарплати становить 18 тисяч гривень. Додатково до цього, вони можуть добирати «надбавки».

Більш того, чиновник уточнив, що в його міністерстві намагаються зробити так, щоб топ-керівництво отримувало 150 тисяч гривень.

При всьому цьому Милованов вважає, що премію топ-менеджерам «Нафтогазу» Андрію Коболєва і Юрію Вітренко за перемогу над «Газпром» потрібно переглянути.

«Такі контракти в західних компаніях, як правило, обмежують зверху. Там кажуть: не менше 1%, якщо все добре, але не більше такої-то суми. Це не було зроблено. Так не правильно. Цей контракт потрібно переписати…», - розповів він.

Як повідомлялося раніше, за грудень міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заробив 222 592 гривні.

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