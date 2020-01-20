Катерина Рожкова вирушила до Відня заради переговорів з Дмитром Фірташем і Валерієм Хорошковським

Перший заступник голови Нацбанку України Рожкова вирішила обговорити питання банківського сектора зі скандальним українським олігархом, який в даний момент проживає в Австрії, а також з екс-віцепрем'єром часів Віктора Януковича. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

Він опублікував фотографії Рожкової у Відні. За інформацією депутата, представник Нацбанку повинна обговорити з Фірташем і Хорошковським питання контролю над дочірнім банком Ощадбанку РФ, а також покупки Промінвестбанку.

«Рожкова вирушила до Відня на зустріч з Фірташем і Хорошковським. Обговорюється механізм переходу контролю над дочірнім банком Ощадбанку РФ, а також купівля Промінвестбанку», - написав Дубінський.

Відзначимо, що в березні 2014 року Фірташа затримали у Відні за запитом ФБР. Олігарху закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш. Штати вимагають екстрадиції українського бізнесмена, однак той намагається оскаржити їх вимоги. Весь цей час олігарх змушений залишатися в Австрії.

Раніше Олександр Дубінський, нардеп від «Слуги народу» відповів на питання, що цікавить всіх українців: чому немає посадок. Дубінський підкреслив, що у президента Володимира Зеленського в даній ситуації опинилися зв'язані руки.

«Ви питаєте, а чого Нацбанк не розганяє президент Зеленський. Де ж дії по очищенню системи? Хіба там не сидять ті ж самі особи, я б сказав пики, які були призначені Порошенком і брали участь у розграбуванні банківської системи, нанесенні багатомільярдного збитку вкладникам, бізнесменам, власникам банків, всім. А я вам відповідаю. Не може він їх розігнати, бо немає матеріалів слідчих, які б це дозволили б зробити», — заявив Дубінський.

Чому в Україні немає посадок він пояснив на цьому прикладі. За його словами, вся справа у високопоставленому «даху» НБУ, зокрема в Генпрокуратурі.

Дубінський стверджує, що саме тому Катерина Рожкова і Яків Смолій продовжують сидіти в своїх кріслах і заробляти мільйони доларів.

Нагадаємо, корпоратив НБУ перетворився на шоу для дорослих, гаряче відео облетіло мережу.

Як повідомляла Politeka, третя частина прослушки Гончарука потрапила в мережу, все ще гірше.

Також Politeka писала, що Гончарук зізнався у всьому, нова частина прослушки з'явилася в мережі.