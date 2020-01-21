Намагаються бачити світлу сторону у всьому, те ж саме відноситься до дій РФ в Україні

Російська агресія проти України є покаранням країни за її європейський вибір, але Європа цього не бажає визнавати, адже тоді вони вже перетворюються на учасників цієї війни



Така заява пролунала від посла України в Австрії Олександра Щерби в інтерв'ю Укрінформу.



За його словами,європейці бачать всю цю ситуацію так: "одна нація обрала Європу, інша її за це карає". Їм вигідна така позиція, адже вони стають вже не є предметом цієї війни, а посередником.

"На жаль, ми своїми сварками, риторикою, проблемами, поведінкою тільки цементуємо таку ситуацію. Вони дивляться на нас і не бачать в нас "своїх", - зазначив Щерба.

Посол також стверджує, що в Австрії війну на сході України називають по-різному: "конфліктом на Донбасі" або "геополітичним конфліктом". За його словами, найбільше її називають - "забутою війною".

Український посол прокоментував фразу федерального канцлера Австрії Себастьяна Курця на тему "кризи в Україні" про те, що "мир в Європі можливий тільки з Росією, а не проти неї".

"Ця фраза — ключ до австрійського розуміння миру. Замість слова "Росія" тут можна вписати будь-яку іншу країну. Життя покаже, наскільки цей ключ підходить до світових проблем. Поки що він їх не вирішив", - розповів Щерба в інтерв'ю.

Щерба висловив думку, що австрійці ставляться до тих людей, які скаржаться на особисті проблеми, ігноруючи проблеми зовнішнього світу. Вони намагаються бачити світлу сторону у всьому, те ж саме відноситься до дій РФ.

"Світла сторона Росії для них — це культура. Чайковський, Шостакович, так і пересічні росіяни, туристи, знайомі, друзі. Темна, похмура сторона Росії, яка очевидна для нас, австрійцям або не видно, або її відносять на рахунок якогось особливого російського шляху, який можна не розуміти, але треба поважати", - резюмував український посол.

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