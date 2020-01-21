Народний депутат Олексій Гончаренко запропонував колегам урізати зарплату народних депутатів.

Про це депутат повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Politekа. За словами політика, він подав на розгляд парламенту законопроект, який дозволить знизити зарплати народних депутатів до 9 446 гривень.

На думку депутата, сьогодні, коли пенсії в Україні досі не підняли, а всілякі виплати регулярно затримують, треба робити відповідні кроки. Гончаренко зазначив, що за його підрахунками, зниження зарплат депутатам дозволить заощадити витрати бюджету, пов'язані з народними обранцями, в 10 разів. Депутат додав, що це рішення також дозволить знизити напругу в суспільстві, яка наростає через скандали із зарплатами міністрів і необдумані заяви членів Кабміну.

Він пропонує встановити обмеження, які не дозволять нардепам отримувати суму, що перевищує дві мінімальні зарплати, встановлені на поточний рік.

Нагадаємо, що нещодавно міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що низькі зарплати членів Кабміну штовхають чиновників на корупцію. На його думку, міністри повинні отримувати зарплату в районі 5-10 тис. доларів.

Пізніше міністр освіти Ганна Новосад заявила, що зарплати в розмірі 36 тис. гривень їй не вистачить, щоб ростити дитину в Києві. Депутати, коментуючи заяву міністра, пожартували, що Новосад не зможе утримувати дітей на зарплату 36 тис. гривень, тому що їх у неї немає.

Нагадаємо, що у Гончарука вперше видали всю правду про космічні зарплати Кабміну.

Як повідомляла Politeka, безграмотна міністр освіти Ганна Новосад поскаржилася на свою зарплату.

Також Politeka писала, що міністр оборони нагородив себе космічної премією, українці в гніві.