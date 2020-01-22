Сьогодні погано організована Україна перебуває під тотальним впливом зовнішніх сил, які визначають її політику

Про це в інтерв'ю «Хвилі» заявив впливовий бізнесмен Сеяр Куршутов, відповідаючи на запитання щодо того, наскільки справедливе твердження, що українську політику визначає обмежена кількість людей.

«Українську політику визначають кілька факторів, і жоден з них — це не українські політики», — вважає Сеяр Куршутов.

«Ми країна, ВВП якої порівняємо з 3-5-денною виручкою Alibaba Express. Джек Ма нещодавно до нас приїжджав. З ним всім фоткались, писали пости в Facebook, але ні в кого не виникло думки, насамперед, у нашого прем'єр-міністра, що він фотографується з людиною, який створив бізнес, триденна виручка якого порівнянна з ВВП України (у святкові дні виручка Alibaba досягає під 100 млрд доларів за 3-4 дні – прим. Ю. Романенко)», — зазначив він.

На його думку, поки Україна «буде залишатися бідною країною без усталених інститутів, то ми будемо перебувати під впливом зовнішніх сил: будь то американці, міжнародні донори, росіяни чи хтось ще. Ми завжди будемо від когось залежати».

«Проблема в тому, що ми маленькі, бідні і досить погано організовані люди, які не можуть протистояти зовнішній, як відкритої агресії зі Сходу, так і прихованої агресії від інших світових гравців», — вважає Сеяр Куршутов.