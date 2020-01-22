Зарплата президента Володимира Зеленського становить 28 тисяч гривень, а спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова 37 тисяч гривень

Заробітна плата Володимира Зеленського за минулий рік склала 208 тисяч гривень, а керівника Офісу президента Андрія Богдана - 218 тисяч гривень. Про це повідомляють "Українські Новини".

"За період з 20 травня (дня інавгурації) по 31 грудня 2019 року загальна сума нарахованої заробітної плати Президента України Зеленського Ст. А. становить 208 727 гривень", - йдеться в повідомленні.

З цієї суми сплачено податки і збори у вигляді майже 41 тисяча гривень. "Чистими" Зеленський отримав 168 тисяч гривень. З червня президенту нараховували 28 тисяч гривень, це чистий оклад без премій і надбавок. Після сплати всіх податків залишалося 22,5 тисячі гривень.

Зеленський не отримав також "тринадцяту зарплату".

Зарплата Разумкова в грудні склала 37 тисяч гривень. Також їй нарахували майже 77 тисяч за депутатські повноваження (за грудень-листопад).

Перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук отримав 54,1 тисячу гривень. Заступник Олена Кондратюк - 34,6 тисяч гривень. Їм всім нарахували за 77 тисяч гривень на депутатські повноваження за грудень і листопад.

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«Зарплати міністра, заступника міністра та голови держкорпорації – це трошки різні речі. Міністр та його заступники є політичними фігурами, і вони йдуть не заробляти, а виконувати програму партії. Політик, що йде на посаду міністра, має розуміти масштаб своїх потреб, чи задовольняє його рівень життя і зарплати, який зарплата міністра не забезпечать, тому що перехід їх бізнесу в політику – вкрай складна процедура», – впевнений Харебін.

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