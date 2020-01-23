Екс-нардеп назвав дії "Слуг народу" порушенням

Колишній народний депутат України Микола Томенко розповів про те, як "Слуги народу" стають "слугами олігархів". Про це він заявив в ефірі телеканалу НАШ.

"Вісь Арахамія розповідає, що народні депутати поїхали туди (в Давос, прим. Ред) за рахунок організаторів, альо ж організатори, це ж не американці чи європейці. Хто організатор Українського дому – виступали з доповіддю Косюк, наш курячий олігарх, виступали інші олігархи. Вісь скажіть мені, є нормальна цивілізована країна, де за кошти олігархів приїжджали на міжнародний і гордилися тим, що вони за рахунок бюджету", - розповідає Томенко.

Лідер партії Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко в ефірі телеканалу НАШ розповів про те, як Слуги народу стають «Слугами ОЛІГАРХІВ»

Gepostet von Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» am Donnerstag, 23. Januar 2020

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Він вважає, що це є конфліктом інтересів. Також він нагадав, як президент України Володимир Зеленський на нараді говорив про Косюке, який отримав два мільярда дотацій і отримує прибуток. За словами політика, Зеленський говорив про те, що потрібно навести з ним порядки.

"Я так розумію, що вже навели порядок і він фінансує депутатів разом з іншими олігархами, тому що ви розумієте, що Український дім – це наші бізнесмени зняли приміщення і наші депутати їздять там харчуюються, щоб відбілити себе в очах громадськості", - розповідає він.

Таким чином, вважає Томенко, олігархи формують своє депутатське лобі, щоб потім їх бізнес захищали.