Нардеп від «Слуги народу» Павло Павліш в стінах Ради попався на скандальному листуванні про «нахабний розподіл бюджету»

Чергове скандальне листування потрапило на фото. Судячи з усього, Павліш розмовляв із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом.

У своїх повідомленнях Семиволос згадує якогось «Мішу», який нібито планує «нахабно ділити бюджет» і дає чиновникам команди.

У відповідь Павліш радить йому не виконувати згадані команди, а «вмикати дурня». Однак, заступник міністра пояснює, що команди доведеться виконувати, якщо він хоче залишатися при своїй посаді.

Повна стенограма листування:

Павліш: «Привіт, як справи?»;

Семиволос: «Так собі»;

Павліш: «А що сталося?»;

Семиволос: «Міша за**бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає маревні команди»;

Павліш: «Так не виконуй, вмикай дурня»;

Семиволос: «Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але за пару його моментів поклав у ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))»;

Павліш: «зрозуміло, тримайся. Може на вихідних підемо з М*** ходімо, вони хороші…».

Нагадаємо, раніше ще один «слуга народу» розважався зі своїм смартфоном в стінах Верховної Ради. Так, депутат Дмитро Любота прямо під час голосування розважався з додатком, що змінює зовнішність .

Прямо під час засідання парламенту 17 січня нардеп від "Слуги народу" Дмитро Любота “експериментував” зі своєю зовнішністю. Під час цього заняття його зловив об'єктив камери.

На відео можна помітити, що Любота цікавиться, як буде виглядати з іншою зачіскою, у старості і з бородою. Результатами своїх експериментів депутат ділиться зі своїми колегами. Під час своїх розваг депутат встигав ще й голосувати.

Депутата при цьому вже не перший раз ловлять на відсторонених від роботи заняттях. Раніше Любота приносив у Раду еспандер.

Нагадаємо, слуга народу вирішив змінити зовнішність прямо в Раді, такого не робив навіть Ківа.

Як повідомляла Politeka, ось чим займався Гончарук перед «відставкою», листування вже в мережі.

Також Politeka писала, що слуга народу розкрила свої таємні бажання прямо в Раді, скандальні кадри.