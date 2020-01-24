Соратники Путіна прилетіли в Україну і дуже пошкодували: «Повернули зворотним рейсом»

Соратники президента Росії Володимира Путіна намагалися пробратися в Україну, але їх «застукали» прикордонники.

пограничник

 «Рейсом з Лондона в «Бориспіль» прибув громадянин Росії. Як з'ясувалося, росіянин є представником правлячої політичної партії країни – «Єдиная Россия», колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі Закону України «Про прикордонний контроль» у нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з «Борисполя» в Німеччину», - повідомили в Держприкордонслужбі.

Україна дорого заплатила за помилку Зеленського, військові забили тривогу

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Позиція президента України Володимира Зеленського "не стріляти" призвела до того, що українські захисники несуть втрати на Донбасі.

Таку думку озвучив колишній військовослужбовець і менеджер благодійного фонду "Повернися живим" Андрій Римарук.

Він вважає, що конфлікт на сході України - тривалий, його неможливо зупинити лише одними словами, а також збройний конфлікт не закінчиш простим рішенням "не стріляти". Саме із-за рішення "перестати стріляти" українські захисники несуть втрати.

Слугу народу в Раді спіймали на скандальній переписці, фото злили в мережу: "Вмикай дурня"

Нардеп від «Слуги народу» Павло Павлишин в стінах Ради попався на скандальній листування про «нахабному розподілі бюджету».

Судячи з усього, Павліш розмовляв із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом.

У своїх повідомленнях Семиволос згадує якогось «Мішу», який нібито планує «нахабно ділити бюджет» і дає чиновникам команди.

У відповідь Павліш радить йому не виконувати згадані команди, а «включати дурня». Однак, заступник міністра пояснює, що команди доведеться виконувати, якщо він хоче залишатися при своїй посаді.

Нагадаємо, слуга народу вирішив змінити зовнішність прямо в Раді, такого не робив навіть Ківа.

Як повідомляла Politeka, ось чим займався Гончарук перед «відставкою», листування вже в мережі.

Також Politeka писала, що слуга народу розкрила свої таємні бажання прямо в Раді, скандальні кадри.