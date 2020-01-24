Соратники Путіна прилетіли в Україну і дуже пошкодували: «Повернули зворотним рейсом»

Соратники президента Росії Володимира Путіна намагалися пробратися в Україну, але їх «застукали» прикордонники.

«Рейсом з Лондона в «Бориспіль» прибув громадянин Росії. Як з'ясувалося, росіянин є представником правлячої політичної партії країни – «Єдиная Россия», колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі Закону України «Про прикордонний контроль» у нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з «Борисполя» в Німеччину», - повідомили в Держприкордонслужбі.

Україна дорого заплатила за помилку Зеленського, військові забили тривогу

Позиція президента України Володимира Зеленського "не стріляти" призвела до того, що українські захисники несуть втрати на Донбасі.

Таку думку озвучив колишній військовослужбовець і менеджер благодійного фонду "Повернися живим" Андрій Римарук.

Він вважає, що конфлікт на сході України - тривалий, його неможливо зупинити лише одними словами, а також збройний конфлікт не закінчиш простим рішенням "не стріляти". Саме із-за рішення "перестати стріляти" українські захисники несуть втрати.

Слугу народу в Раді спіймали на скандальній переписці, фото злили в мережу: "Вмикай дурня"

Нардеп від «Слуги народу» Павло Павлишин в стінах Ради попався на скандальній листування про «нахабному розподілі бюджету».

Судячи з усього, Павліш розмовляв із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом.

У своїх повідомленнях Семиволос згадує якогось «Мішу», який нібито планує «нахабно ділити бюджет» і дає чиновникам команди.

У відповідь Павліш радить йому не виконувати згадані команди, а «включати дурня». Однак, заступник міністра пояснює, що команди доведеться виконувати, якщо він хоче залишатися при своїй посаді.

Нагадаємо, слуга народу вирішив змінити зовнішність прямо в Раді, такого не робив навіть Ківа.

Як повідомляла Politeka, ось чим займався Гончарук перед «відставкою», листування вже в мережі.

Також Politeka писала, що слуга народу розкрила свої таємні бажання прямо в Раді, скандальні кадри.