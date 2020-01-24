Олександр Лукашенко поставив крапку в обговореннях на тему можливого «злиття» Білорусі з Росією у так звану Союзну державу

У п'ятницю, 24 січня, президент Білорусі відвідав завод газетного паперу в Шклові і виступив перед присутніми. Під час цього виступу було піднято питання, що хвилює багатьох, про можливе об'єднання його країни з Росією.

«У нас є своя країна. Ми суверенними і незалежними. Ми своїми мізками і руками, що змогли, заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо бути частиною якої-небудь країни. Я не можу вас зрадити і розчинити Білорусь, нехай навіть у нашій братній Росії», - заявив Лукашенко.

Він додав, що півтора-два роки тому обговорював це питання з президентом РФ Володимиром Путіним і чітко заявив йому, що жоден політик в Білорусі не позбавить свою країну незалежності.

«Навіть якщо я на це піду, то білоруси мене з'їдять протягом одного року після прийняття такого рішення… Я не хочу бути останнім президентом Білорусі. Почесно бути першим, але останнім бути не хочу. Я хочу, щоб наші діти жили на цьому клаптику землі у мирі, злагоді. В обнімку з російською людиною, росіянами. Вони нам не чужі. Росіяни - це наші люди. Від них, правда, мало що залежить зараз», - додав політик.

Варто відзначити, що останнім часом президент Білорусі все частіше дозволяє собі негативні висловлювання на адресу Росії та її керівництва. Так, раніше він прокоментував ситуацію з поставками нафти і газу, в якій опинилася його країна через Росії.

«Вибачте, нас раком поставили по вуглеводням, і ніхто на це не подивився – плювати на всі союзи та інше. А ми тремтимо, боїмося захистити свою країну. Ви повинні займатися конкретною справою, у вас є сфера, ви їй і займайтеся. А якщо вам треба якась віддушина, ви до мене прийдете і скажете. Вистачить дивитися по сторонах і бути пухнастими і білими», - обурився Лукашенко.

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