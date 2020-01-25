Які тепер шанси партії екс-гаранта на місцевих виборах?

Колишній президент України Петро Порошенко втрачає вплив перед местными виборами в Україні

Про це повідомляє Телеграм-канал "Легітимний" з посиланням на свої джерела.

"Порошенко почав критично втрачати вплив в регіонах. Джерело пояснює це тим, що, чим ближче вибори, тим більше регіональної еліти буде відмовлятися від бренду «Євро Солідарності». Багато вже почали масово ходити по іншим політичним проектам і намагатися «працевлаштуватися»", - йдеться в повідомленні.

Крім того, автора підкреслили, що на регіональних виборах партію Порошенко чекає провал.



Раніше ми повідомляли, що п'ятий президент України 24 січня нарешті таки з'явився на допит в ГБР, але він закінчився скандалом.

В самому приміщенні ДБР Порошенко в оточенні своїх прихильників, що обступили його зі всіх сторін, кричав у бік співробітників Держбюро "поплічники Януковича!" і "Хто буде вірити Державного бюро розслідувань після таких кроків?" Мова про недавнє призначення на посаду заступника директора ДБР одного з колишніх адвокатів побіжного президента Віктора Януковича Олександра Бабікова.

Потім Порошенко, не приховуючи емоцій, накинувся на охоронців ДБР: "Вам має бути соромно: ві не є поліцейські, і ви не є українці"

Нагадаємо, Петро Порошенко є фігурантом 12-ти кримінальних проваджень. Офіційно Порошенко не є підозрюваним або обвинуваченим ні по одній справі. Однак його неодноразово викликали на допити в ГБР.



Нагадаємо, штурм клубу Порошенко: екс-президент в кроці від арешту, «ніхто не знає, де знаходиться…».

Як повідомляла Politeka, Порошенко догрався, увірвалися силовики: скоро вирок.

Також Politeka писала, що Порошенко терміново покинув Україну: спливли деталі нахабного втечі.