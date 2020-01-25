Прем'єр може піти, якщо не впорається із завданнями

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому ще не звільнений прем'єр Олексій Гончарук

Зеленський поговорив з ізраїльськими журналістами. Він зазначив, що вирішив залишити Гончарука, так як прем'єр потрібен Україні. Про це пише Politeka з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

"Він, як хороша машина, не наїздив ще то кількість кілометрів, після якого ви змінюєте автомобіль. Я не порівнюю його з річчю, це просто алегорія. Молодий, як мені здається, дуже потрібний цій країні, цього часу зараз людина", – зазначив Зеленський.

Також глава України додав, що якщо Гончарук не зможе впоратися зі своїми обов'язками, то змушений буде піти у відставку. Але прем'єр поки працює тільки п'ятий місяць.

"Він втомиться – він піде, він не впорається – він звільнить крісло. Це справедливо. Але ще трохи йому потрібно часу, щоб показати результат. Адже насправді цей час біжить в Україні дуже швидко. Він працює чотири місяці, пішов п'ятий, запал у нього є", – заявив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський прийняв рішення про висунення на другий термін, з'явилася заява.

Зеленський поговорив з ізраїльськими журналістами. Він зазначив, що після завершення першого терміну бажає передати країну іншій людині.

Також Зеленський вирішив відповісти на запитання, чи буде повторений успіх персонажа зі Слуги народу:

«Ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від цієї нової України — це ось останній пункт. І ось ці ключики від нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція», — заявив президент.

Повідомлялося, що Гончарук піде у відставку, названі терміни.

Уряд Олексія Гончарука, так само як і самого прем'єра, обов'язково відправлять у відставку. Такий прогноз зробив український політолог Кирило Молчанов.

На думку Молчанова, відставка станеться не зараз, а ближче до осені, швидше за все - безпосередньо перед місцевими виборами. Політолог пояснив, що спершу цей Кабмін повинен протягнути на собі всі непопулярні речі.

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