Президент України Володимир Зеленський 25 січня відзначив свій День народження в несподіваному місці

Так, стало відомо, що президент України влаштував свято прямо на робочому місці в Офісі президента. Торжество в повному складі відвідав Кабмін і помічники Зеленського. Крім того, святкування відвідав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який зробив перший тост.

Про це повідомило джерело видання Українська правда.

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За словами інсайдера, святкування тривало недовго, приблизно 30-40 хвилин. На святковому столі стояли шампанське і сухі вина. 

Від Офісу президента його привітали: перший заступник Офісу Сергій Трофимов, помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак, а також голова Андрій Богдан, його заступники Кирило Тимошенко, Юрій Костюк, Юлія Ковалів, Андрій Смирнов.

На святі встигли побувати і прем'єр України Олексій Гончарук з повним складом Кабміну. Спікер парламенту Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівник партії Олександр Корнієнко також побували на Дні народження президента.

Співрозмовник видання пожартував, що перше слово дали Дмитру Разумкову, адже Україна - парламентсько-президентська країна. 

Також раніше повідомлялося, що 25 січня Володимир Зеленський відзначив День народження.

Це став його першим Днем народження в президентському кріслі, Зеленський також став наймолодшим президентом за існування незалежної України. За цей рік він зробив запаморочливий ривок: від людини в чию кандидатуру всерйоз не вірили до центральної фігури в політиці України.

Також стало відомо, що першим із президентів його привітав глава Білорусі Олександр Лукашенко. Він висловив надію на поглиблення дружби між Україною і Білоруссю, а також захотів допомогти Україні в процвітанні.

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