Путін ні перед чим не зупиниться, щоб роздобути території України

Президент РФ Володимир Путін не піде на відкритий військовий конфлікт, але Україні все ще не можна раслабляться, адже Кремль планує для нашої країни тривожний сценарій

Таку думку висловив військовий оглядач, головний редактор сайту "Інформаційний опір" Юрій Карін для видання Апостроф.

Все вирішилося вже влітку 2019 року, коли Путін усвідомив провал на президентських і парламентських виборах в Україні. Адже результат виборів заморозив невигідну ситуацію для РФ, ще мінімум на п'ять років, до нових президентських виборів. Адже так склалося, що його "протеже в Україні" владу не отримав.

За словами військового оглядача, в той момент президент РФ Володимир Путін придумав план "Б" для України. З-за цього і "затряслися" крісла Суркова і представників "старих веж Кремля.

Пізніше ФСБ забрали у Суркова частина повноважень щодо вирішення "проблем України", а пізніше завдали кілька досить потужних ударів по території Абхазії. Саме її раніше особисто контролював Сурков.

При цьому, як вважає військовий експерт, у Російської Федерації відмінно розуміють неможливість "вирішення українського питання" силовими і військовими методами.

Експерт відмітив, що виходячи з цього, можна зробити висновок, що дестабілізація України продовжиться, але тепер під повним контролем з боку ФСБ, у яких давно заготовлений план "Шатун".

Такий тип атаки вже використовували в Грузії, Молдові, Чорногорії, Каталонії, Шотландії, Франції, Чилі.

"А ось його реалізацію необхідно розглядати як певну підготовку до майбутніх десь через півроку подій, адже Путіну прямо зараз відверто не до України чи Білорусі. Цар Русі не всесильний. Доведено "Північним потоком - 2", - підсумував експерт.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Путін і Зеленський несподівано встановили контакт, в Кремлі не приховують радості

Також Politeka писала, що орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".