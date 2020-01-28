Президент Володимир Зеленський різко звернувся до громадян, оскільки виявив страшну правду про могилe легендарного українця
Як повідомляє Politeka, відповідний пост він залишив у себе на сторінці в Facebook.
Так, спершу Зеленський процитував слова космонавта Леоніда Каденюка, а саме слова про те, що хлопчику із села на Буковині вдалося стати космонавтом. А також розповів, що легендарний українець був скромною, порядною і чесною людиною. Проте потім вирішив заговорити про неприємне.
«P. S. І, на жаль, про неприємне. Сьогодні я дізнався, що майже через два роки після смерті Леоніда Костянтиновича і досі немає облаштованій могили і пам'ятника. На прощанні з ним в 2018 році були політики самого високого рівня, і за весь цей час держава не змогла вирішити питання належного вшанування пам'яті великого українця. Нам має бути за це соромно», - зазначив він.
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Як виявилося, проект меморіалу вже є, і досить давно. Зараз же держава вирішила взяти на себе обов'язок щодо того, щоб довести проект до кінця.
«Таке ставлення з боку держави потрібно міняти раз і назавжди», - підкреслюється у зверненні.
Нагадаємо, помер легендарний український космоанвт Леонід Кадеюк 31 січня 2018 року. На момент трагедії чоловікові було 67 років.
Свій політ в космос він виконав 19 листопада 1997 року у складі міжнародного екіпажу на кораблі «Коламбія», що стартував з мису Канаверал (США). 15 діб та 16 годин — саме стільки часу український космонавт провів на космічній орбіті, де проводив біологічні експерименти, вивчав вплив невагомості на процес фотосинтезу.
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