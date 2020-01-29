Екс-президент України Петро Порошенко бажає більшої влади і ніколи не зупиниться перед досягнутим

Таку думку висловив економіст, політолог, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін для видання Главред. На його думку, п'ятий президент налаштований на кров, і якщо він знову отримає владу, то діятиме ще жорсткіше і криваво.

Політолог пояснив це тим, що Порошенко став лідером потужної кланово-олігархічної групи, яка сильно виросла за п'ять років його президентства, і всіляко прагне зберегти свої позиції.

Соскін зазначив, що до 2014 року Порошенко практично все втратив, він був лузером і ніколи не був самостійним гравцем. насправді Порошенко - це «розумна бестія», і, отримавши владу, він дійсно стане діяти набагато жорсткіше.

За словами Соскіна, Володимир Зеленський сильно відрізняється від свого попередника. Порошенко вважає себе готовим маршалом всіх часів і народів. Політолог вважає, що саме через це ми сьогодні маємо війну з Володимиром Путіним.

Також раніше повідомлялося, що пполітолог Руслан Бизяев висловив думку, що при тій ситуації, яка зараз існує в правоохоронних органах України екс-президента Петра Порошенко ніколи не посадять.

"Я не бачу з цими правоохоронними органами реальної перспективи посадки Петра Олексійовича. Там все дуже сумно, там половина дітей сільських дільничних і таку серйозну справу вони не доведуть до кінця. Я думаю, що цим питанням потрібно займатися особисто Володимиру Зеленському. Також, як він особисто займається тарифами на ЖКГ", - зазначив політолог.

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