Компанії можна буде переслідувати за законом

В стінах українського парламенту з'явився законопроєкт, який пропонує обкласти податком гігантські іноземні підприємства, такі як Youtube, Google, Facebook

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Верховної Ради.

Так, проєкт закону №2634, автором якого є «Слуга народу» Данило Гетьманцев, пропонує ввести податок на додану вартість в розмірі 20% на електронні послуги, які надають компанії-нерезиденти України.

В їхній список входять Netflix, Youtube, Google, Facebook, Apple, AliExpress й не тільки.

Сам нардеп стверджує, що нинішня система роботи підприємств – це нібито «фактичне ухилення від податків».

Серед користувачів мережі дана ініціативи викликала справжній гнів, про що говорять коментарі.

«Передрали закон у росіян», «це треба бути якою ж розумницею, щоб до такого додуматися», «жадібні. Хочуть підзаробити», «Наступні два закони: сімки з паспортами та зберігання всієї інформації провайдерами», «Нічого розумнішого ці ПРОФАНИ і ДЕБІЛИ не в змозі зробити», «Скоро дійде до податку на повітря», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, бажаючим часто продавати автомобілі доведеться заплатити 18%. 16 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №1210, якою в Україні збільшено податок при продажі автомобілів та інших транспортних засобів. Платити більше доведеться бажаючим продати авто понад 2 разів в рік.

Якщо раніше в Україні діяла дві ставки податку при відчуженні авто або іншого транспорту, то зараз вводиться три. Відтепер найбільшу ставку сплатять ті власники, хто продає більше двох авто за рік - вона складе 18% від оціночної вартості транспортного засобу.

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