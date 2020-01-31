Україна втрачає сотні мільйонів через хитрі схем на столичній митниці

Про це народний депутат Андрій Холодов написав у своєму Facebook.

За його словами, бюджет не дораховується близько 600 млн гривень щорічно через оформлення квітів на київській митниці.

За його словами, до нього почали звертатися небайдужі українці, які щодня бачать, як люди на митниці обкрадають Україну.

Андрій Холодов також направив своє звернення до глави митниці Максиму Нефедову і закликав розібратися в ситуацію, поки він ще займає свою посаду.

"Якщо ви не знаєте про ці схеми – ось вам інформація, розбирайтеся. Якщо знаєте – то чому нічого не робите? Якщо у вас немає для боротьби з цими схемами досить хороших фахівців – привозьте їх до мене, я розкажу, як можна швидко і результативно ці схеми перекрити. Якщо фахівці у вас є і вони всі знають – значить вони виставляють вас дурнем. Але за це потрібно відправляти їх у в'язницю", - написав нардеп.

Андрій Холодов також процитував звернення свого підписника, який розкрив нюанси однієї зі схем, через що бюджет втрачає 600 млн гривень.

"600 мільйонів - це багато чи мало? 600 мільйонів гривень у цьому році закладено в бюджеті на придбання автобусів для опорних шкіл по всій країні. 600 мільйонів у минулому році було виділено на ремонт всіх спортивних споруд по країні разом узятих. Всього 200 мільйонів виділено на добудову Охматдиту. Крім депутатського запиту і заяви в ГБР підготую ще й зміни в законодавство, щоб усунути прогалину в тарифному регулюванні", - резюмував український політик у своєму зверненні.

Раніше ми розповідали про те, що Андрій Холодов потужно розніс голову митниці Максима Нефьодова. Нардеп кілька місяців тому надав Нефедову інформацію про його підлеглого, якого зловили на хабарі. Час йде, а віз і нині там.

"Я запитав його (Нефедова, - прим. ред.), чи може людина, якого двічі ловили на отриманні хабарів і митних схемах з заниженням вартості імпорту, зробити кар'єру в Новій Митниці. Максим Нефьодов відповів мені, що, звичайно ж, немає.

Я назвав прізвище відомого митного схемника і кілька фактів з його творчої біографії, а потім попросив Максима розібратися. Щоб перевірити всю інформацію дійсно потрібно час. Пройшло 2 місяці. Юрій Васильович Савчук продовжує займати посаду в. о. начальника митного поста в аеропорту "Жуляни", - обурено заявив Андрій Холодов.

Нагадаємо, депутат Холодов назвав головну проблему з продажем землі.

Як повідомляла Politeka, Холодов розніс голову митниці Нефедова, важливу заяву.

Також Politeka писала, що нардеп Холодов назвав п'ять проблем з електронними акцизними марками.