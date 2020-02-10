Про цей "парашут" ще ніхто не знав

Главі правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєва держава виплатить компенсацію у разі звільнення

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

В Україні вже не перший місяць обговорюють можливе звільнення голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Втім, сам Кобалев почуває себе впевнено, оскільки у нього є "золотий парашут", якщо його звільнять до закінчення контракту в березні 2020 року.

Відповідаючи на питання журналістів, чи є у нього "золотий парашут" у разі раптового звільнення, Коболєв підтвердив: "Є. Який, коментувати не готовий".

Також Коболєв розповів, що вже обговорював питання можливого продовження свого контракту з представниками влади.

"Природно, що це питання я обговорював з кількома людьми з влади. Але наскільки я знаю, відповідей на взаємно поставлені питання ми поки не знайшли", - повідомив він.

За словами Коболєва, дискусії щодо його контракту стосуються теми корпоративного управління "Нафтогазу".

"Це політика власності. Це головні питання, які з акціонером або з більш широким політикумом нам доведеться обговорювати", - додав він.

Нагадаємо, в 2018 році середня чисельність провідного управлінського персоналу на чолі з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболевым становила 6 членів правління і 9 директорів напрямків.

Ці люди в середньому заробляли за місяць по 3 мільйона 787 тисяч грн на одну людину. Їх середня річна зарплата становила 45 мільйонів 499 тисяч грн. Всього ж за рік сума всіх витрат на цих осіб склала 681,736 мільйона грн.

Раніше тема космічних зарплат керівництва «Нафтогазу» вже неодноразово привертала увагу українців. Так, ми писали про те, що глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв вразив різкою заявою.

В Давосі він заявив, що щоб не було питань до його зарплат і премій - потрібно повернути гроші "Газпрому". Мова, судячи з усього йде про кошти, які Україна отримала в рамках Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, "космические" платіжки за газ розгнівали українців, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, цинічна витівка Коболєва розлютила українців.

Також Politeka писала, що Коболєв з премією 1 млрд. вразив цинізмом: «Так багато заробляють, що…».