Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі є одним із напрямів міської соціальної підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають у межах міської програми підтримки жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє видання Politeka.net.

Ініціатива діє з кінця 2023 року. Її започаткували рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради. Координацію програми здійснює Департамент соціальної політики.

Отримати допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, громадяни старшого віку та люди з інвалідністю.

Окремо передбачена підтримка для матерів, які самостійно виховують неповнолітніх дітей. Подати звернення також можуть сім’ї, яким потрібна додаткова соціальна допомога.

До переліку потенційних отримувачів належать і мешканці прихистків та місць компактного проживання.

Комплекти формують переважно з харчів, які мають тривалий термін зберігання. Це дає можливість використовувати їх без особливих умов та швидкого споживання.

Серед можливих продуктів — м’ясні й рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай та кава.

До пакунка також можуть покласти мед, джем, цукор і галетне печиво.

Водночас точний склад залежить від доступних товарів та конкретної видачі. Тому перелік позицій у різних комплектах може відрізнятися.

Для оформлення необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації.

Разом із заявою потрібно надати документи, які підтверджують належність людини до однієї з визначених категорій.

Важливо врахувати, що умови участі в програмі та перелік необхідних паперів можуть змінюватися. Перед візитом до установи варто заздалегідь уточнити актуальні вимоги.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі є одним із напрямів міської соціальної підтримки. Програма спрямована на допомогу людям, які через життєві обставини потребують додаткової підтримки з боку громади.

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