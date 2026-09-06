Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають у межах міської програми підтримки жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє видання Politeka.net.
Ініціатива діє з кінця 2023 року. Її започаткували рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради. Координацію програми здійснює Департамент соціальної політики.
Отримати допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, громадяни старшого віку та люди з інвалідністю.
Окремо передбачена підтримка для матерів, які самостійно виховують неповнолітніх дітей. Подати звернення також можуть сім’ї, яким потрібна додаткова соціальна допомога.
До переліку потенційних отримувачів належать і мешканці прихистків та місць компактного проживання.
Комплекти формують переважно з харчів, які мають тривалий термін зберігання. Це дає можливість використовувати їх без особливих умов та швидкого споживання.
Серед можливих продуктів — м’ясні й рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай та кава.
До пакунка також можуть покласти мед, джем, цукор і галетне печиво.
Водночас точний склад залежить від доступних товарів та конкретної видачі. Тому перелік позицій у різних комплектах може відрізнятися.
Для оформлення необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації.
Разом із заявою потрібно надати документи, які підтверджують належність людини до однієї з визначених категорій.
Важливо врахувати, що умови участі в програмі та перелік необхідних паперів можуть змінюватися. Перед візитом до установи варто заздалегідь уточнити актуальні вимоги.
Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі є одним із напрямів міської соціальної підтримки. Програма спрямована на допомогу людям, які через життєві обставини потребують додаткової підтримки з боку громади.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога до Дня Незалежності: хто з пенсіонерів має право на ці виплати у Дніпропетровській області.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: як проявляється проблема.
Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій з 1 липня в Дніпропетровській області: кому варто на нього чекати.