У партії ОПЗЖ занепокоєні тим, що незважаючи на встановлення осіб, причетних до загибелі та травмування співробітників міліції, досі ніхто не поніс відповідальності

Україна зобов'язана забезпечити об'єктивне розслідування злочинів, скоєних проти правоохоронців під час протестних акцій 2013–2014 років. Про це заявляє прес-служба партії «Опозиційна платформа – За життя».

Так, в політсилі нагадали про те, що у ЗМІ були оприлюднені списки правоохоронців, які постраждали під час протестних акцій з 21 листопада

2013 року по 20 лютого 2014 року, під час яких було вбито 23 українських правоохоронця, ще 919 – поранені або травмовано. Незважаючи на те, що астановлені підозрювані (Липовий, Бубонець, Парасюк, Юскевич та інші), до кримінальної відповідальності нікого не залучили.

«Доступ до матеріалів кримінальних проваджень обмежений. Це може

свідчити про те, що слідчі і прокурори, які розслідують «справи Майдану», сприяють ухилення винних від відповідальності. Матеріали журналістського розслідування вказують на наявність ознак кримінальних злочинів, передбачених частиною третьою ст. 27, ст. 263, ст. 345, ст. 348 КК України (організація незаконного поводження зі зброєю, насильство над працівниками правоохоронних органів та посягання на їх життя)», – заявили в партії.

У ОПЗЖ переконані в тому, що Україна, як правова держава, повинна забезпечити об'єктивне розслідування злочинів, скоєних проти представників правоохоронних органів і добитися винесення вироку винним.

«Депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" звернуться до ДБР з вимогою розпочати кримінальне провадження за цими фактами. Впевнені,

що таке масове застосування сили проти українських правоохоронців, виконували свій обов'язок, стане важливим фактором об'єктивної оцінки подій на Майдані», – підсумували в партії.