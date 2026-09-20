Доплати для пенсіонерів у Харківській області може отримати кожен, хто має понаднормовий страховий стаж. У Пенсійному фонді пояснили, які саме роки зараховують і як рахують надбавку.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області передбачені й за понаднормовий стаж, а не лише за вік чи особливі заслуги. У Пенсійному фонді України пояснили, як рахується така надбавка та хто має на неї право.

За даними Пенсійного фонду України, доплату отримують пенсіонери, які відпрацювали понад встановлену законом норму страхового стажу. Для чоловіків цей поріг становить 35 років, для жінок — 30 років. Тим, кому пенсію призначили до 1 жовтня 2011 року, рахують інакше: чоловікам — понад 25 років, жінкам — понад 20 років.

За кожен повний рік понаднормового стажу пенсія збільшується на 1% її розміру, обчисленого за статтею 27 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Водночас доплата не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком, визначеного статтею 28 цього ж закону.

Наявний у людини понаднормовий стаж законом не обмежується: що більше років відпрацьовано понад норму, то більшою виходить надбавка. Для довідки: мінімальний розмір пенсії за віком за наявності 35 років стажу в чоловіків та 30 — у жінок дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як перевірити та отримати доплату

Надбавку за понаднормовий стаж Пенсійний фонд здебільшого враховує автоматично під час призначення чи перерахунку пенсії. Якщо ви вважаєте, що стаж враховано не повністю, зверніться до найближчого сервісного центру ПФУ в Харківській області з документами, що підтверджують стаж: трудовою книжкою, довідками з місць роботи, а за потреби — архівними даними.

Консультацію можна отримати в контакт-центрі Пенсійного фонду за номером 0 800 503 753 або за телефонами (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Харківській області: у ПФУ розповіли, хто може отримати надбавку.

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