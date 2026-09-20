Дефіцит продуктів в Одеській області наразі не фіксується, однак удари РФ по складах і логістиці створюють тимчасові перебої з доставкою харчів. У Міністерстві аграрної політики пояснили, чого чекати мешканцям регіону найближчим часом.

Ситуацію з дефіцитом продуктів в Одеській області прокоментував міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Він запевнив, що базові продукти можна придбати в усіх населених пунктах країни, зокрема й у громадах регіону.

"Об'єктивно, голоду немає і не буде. Кожен споживач базові продукти може в тій чи іншій точці реалізації в кожному населеному пункті купити", — наголосив посадовець.

Утім, міністр визнав, що через цілеспрямовані російські удари по продовольчих складах і розподільчих центрах виникають тимчасові збої з доставкою харчів. Це стосується й торговельних мереж Одеської області, які змушені терміново перебудовувати логістику.

Для підтримки бізнесу, що втрачає товари через атаки Москви, у проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачили 57 мільярдів гривень. За словами Висоцького, ці кошти мають сформувати спеціальний фонд для компенсацій і страхування ризиків, пов'язаних зі знищенням товарів.

Уже 21 вересня Мінагрополітики планує зустріч із представниками асоціацій виробників і торговельних мереж. Сторони обговорюватимуть умови компенсації у разі повного чи часткового знищення товару внаслідок ударів по складах.

Торговельні мережі вже відмовляються від класичного накопичення товарів на великих складах. Уряд передав ритейлерам закритий список безпечних приміщень для релокації запасів. Тож тотальний дефіцит продуктів в Одеській області зараз не прогнозується — можливі лише тимчасові локальні перебої.

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