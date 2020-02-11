Олександр Дубінський розповів, чому нові закони Бородянського і Ткаченка не зможуть взяти під контроль українські ЗМІ, як би вони не старалися

Народний депутат від фракції «Слуга народу» в ефірі телеканалу NEWSONE прокоментував скандальні законопроекти міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського та свого однопартійця Олександра Ткаченка про дезінформацію і про медіа відповідно (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). За його словами, незважаючи на запевнення політиків, обидва ці закони спрямовані на обмеження свободи ЗМІ, блогерів і Телеграм-каналів в Україні.

«Взяти під контроль все, під егідою, як це зазвичай у нас відбувається: гібридна війна, агенти Кремля, ми повинні знати, хто стоїть за кожним конкретним Telegram-каналом. Ось цим займаються наші медіаменеджери», - пояснив Дубінський.

Він додав, що такі закони ніколи не запрацюють.

«Це ніколи не буде працювати. Ми можемо з вами це обговорювати, оцінювати ступінь ідіотизму обох цих ініціатив, але вони ніколи не запрацюють, з однієї простої причини: люди, які це пишуть, вони навіть не уявляють, як працюють Telegram-канали. Що це, як там забезпечується приватність, хто взагалі здійснює доступ до цих Telegram-каналах в Telegram LLC в Лондоні», - розповів Дубінський.

Він упевнений, що це абсолютно «неробоча історія». Крім того, нардеп вважає, що Бородянський сам не розуміє наслідків прийняття запропонованого ним закону.

«Я особисто з паном Бородянським не знайомий. Версій у мене дві. Перша версія: він повністю профнепридатний, і тому, як "дай дурневі –- він руки поріже, і розіб'є". Або весь його функціонал полягав не в тедеменджменті, а в отриманні відкатів, або в управлінні фінансовими потоками. Він не розуміє, як це працює, взагалі. Бо з того, що написано в законі про дезінформацію - він не розуміє, як працює цей ринок», - пояснив нардеп.

Він додав, що радий, що автори просувають подібні законопроекти, тому що це працює на знищення їх іміджу, а також на просування тих самих Телеграм-каналів і YouTube акаунтів, які вони намагаються заборонити.

«Запрещьонка користується популярністю… Заборонять Telegram - всі будуть в Telegram або в YouTube. А ви вашою спробою вихолостити і створити правильних і неправильних журналістів, будете газету "Правда" створювати», - зауважив Дубінський.

Нардеп нагадав, що при цьому їм доведеться конкурувати з популярними журналістами та блогерами, що буде явно не на їхню користь.

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