Влада Сполучених Штатів Америки в черговий раз звернулися із закликом до президента РФ Володимира Путіна

Зокрема дипломати з американського посольства в Україні зажадали у своєму блозі Facebook, щоб Російська Федерація в терміновому порядку припинила військову агресію на сході України.

Дану заяву було поширено у зв'язку з п'ятиріччям від дня узгодження комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

"Після закінчення п'яти років після узгодження Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу українці все ще продовжують гинути в результаті російської агресії. Росія повинна припинити агресію і повністю виконувати свої Мінські зобов'язання", - написали вони.



Слід нагадати, що 12 лютого 2015-го в столиці Республіки Білорусь Мінську відбулися переговори щодо врегулювання військової кризи на Донбасі. Учасниками зустрічі став тодішній президент України Петро Порошенко, тодішній президент Франції Франсуа Олланд, німецький федеральний канцлер Меркель і президент РФ Володимир Путін.

Також раніше повідомлялося, що для того, щоб розколоти Європу президент РФ Володимир Путін вибрав нову мету.

Цього разу Кремль має намір перешкодити інтеграції Балкан з Заходом. Таку думку висловив спецпредставник США по справах Західних Балкан Метью Палмер.

Палмер вважає, що Російська Федерація хоче забезпечити нестабільність в цьому регіоні.

Нагадаємо, у Росії видали фінальну мету Путіна в Україні.

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