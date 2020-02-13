На 104-му році життя в Москві не стало легендарного радянського розвідника Олексія Ботяна, який став прототипом майора "Вихору" з однойменних фільму і книги

Російський президент Володимир Путін висловив свої співчуття близьким та рідним з приводу смерті розвідника. Про це передає Politeka.net з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

За інформацією Пєскова, президент готував вітальний виступ з нагоди дня народження Ботяна (10 лютого), проте зараз мова йде про інше.

"Безумовно, Путін глибоко співчуває. Він його добре знав. Захоплювався подвигами цієї людини. Захоплювався його сміливістю і патріотизмом, мужністю, захоплювався всім життєвим шляхом. Зовсім недавно на днях готувалася телеграма від імені президента, вітальна, з нагоди дня народження. На жаль, тепер мова йде про телеграму із співчуттями. Президент, адміністрація глибоко сумують у зв'язку з його смертю", – зазначив Пєсков.

Ботян прославився завдяки спецоперації, проведеної у кінці 1944 - початку 1945 року в окупованій Польщі. Розвідгрупа під його керівництвом запобігла знищенню історичної частини Кракова. Ботяну вдалося потрапити під виглядом вантажника до нацистів на склад і ліквідувати загрозу. Справа в тому, що на складі зберігалася вибухівка, яку хотіли використати для серії вибухів у Кракові.

Раніше ми повідомляли, у мережі активно обговорюють намір Путіна відродити СРСР.

Зокрема, письменник Ян Валетов висловив думку, що Путін, який зібрався переписати Конституцію, фактично відроджує СРСР «з Політбюро, ЦК КПРС і вічно живим Генеральним Секретарем». Крім того, відродяться система доносів і громадські помічники влади.

Новий "Радянський Союз" Путіна, про який мріють мільйони росіян, не зможе не торкнутися України - незважаючи на надії, що Путін залишить "сусідів" у спокої після завершення президентського терміну.

«Ви думаєте, що пішли? А вас ніхто і ніколи не відпускав! Хто там наївно вважав, що Путін залишить посаду після 2024 року? Ага! Два рази! Неважливо, яке буде ім'я наступного президента Росії. Правити буде Путін. Поки буде жити, а жити він буде довго», – підкреслив Валетов.

Нагадаємо, Путін остаточно випав з реальності, нова істерика потрапила на відео.

Також Politeka писала, що в Європі приструнили забрехалися Путіна: "Використовує брехню для...".