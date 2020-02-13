Валерія Хорошковського при президенті Володимирі Зеленском називають людиною, яка контролює «тіньові офіси» контрабанди

Як повідомляє Politeka, про це в інтерв'ю Politeka-online розповів нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). На питання про те, куди зникають мільярди гривень, які втрачає український бюджет через «чорні» схеми на митниці, депутат відповів, що вони осідають у кишенях певних людей.

«(Втрачені мільярди – прим. ред.) там же, де і були – в кишенях людей, які контролюють так звані тіньові офіси контрабанди. При Порошенку такою людиною називали Олександра Грановського в засобах масової інформації. Зараз таким куратором називають Валерія Хорошковського, теж в засобах масової інформації», - розповів Дубінський.

Депутат додав, що в українському бюджеті з'являється все більше дірок, які держава навіть не намагається закривати.

«Проблема в чому? Нам кажуть: «Хлопці, у нас така проблема в бюджеті, так все погано. Тому ми вам ще трохи прикрутимо тарифи вгору. Зберемо гроші, в бюджет перерахуємо і врятуємо країну від дефолту». При цьому там дірка, тут дірка, ніхто цим не займається…тільки гірше стає!», - обурився нардеп.

Відзначимо, що колишній український медіа-магнат і олігарх Хорошковський повернувся в Україну наприкінці минулого року. Незабаром після цього пішли чутки про його можливе повернення в уряд. Зокрема, стало відомо, що він буває в Офісі президента. Тоді колишній голова АП Андрій Богдан зізнавався, що Офіс президента користується послугами Хорошковського для консультацій з питань митниці.

Зазначимо, що свого часу Хорошковський обіймав посади голови СБУ, а також віце-прем'єра часів президентства Віктора Януковича.

Варто відзначити, що Дубінський також розповів, що Україні потрібно терміново міняти прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, на людину, яка буде розуміти процеси виробництва. За його словами, базою економіки України є промисловість. Зараз залишився агробізнес, у якому насправді переробна промисловість. І переробка у нас в початковому стані, адже ми пшеницю продаємо на експорт, а готову продукцію на жаль ні. Тому новий прем'єр, повинен розбиратися саме в питанні промисловості.

"Тому нам потрібна людина, яка може будувати продовольчі ланцюжки. Це не Тимошенко. Не Хорошковський. Це повинен бути промисловець, людина, яка розуміє, що і як відбувається, як працює система, як працюють заводи і що потрібно давати людям, щоб вони залишалися в Україні та створювали тут робочі місця", - заявив експерт.

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