Поїздка нардепа Петра Порошенка в панаму і візит президента Володимира Зеленського в Оман відрізняються



Як передає Politeka.net, таку думку на своє сторінці в Facebook висловив політолог і журналіст Юрій Романенко.



У своєму пості він порівняв панамско-мальдівських поїздку Порошенко і візит Зеленського в Оман.

"У мальдивско-панамських сюжетів були факти, відштовхуючись від яких можна було робити екстраполяцію на поведінку Порошенко. Ну типу там йде ситуація під Иловайском, а він офшори будує. Відштовхуючись від цього будувався дискурс обурення", - вважає політолог.

За його словами, у вояжі Зеленського є тільки сам факт його відпочинку, але це не змогли нормально пояснити в Офісі президента.

"А потім за своїм ідіотизмом в комунікаціях не можуть нормально відбити за різними версіями про Суркова, Патрушева, які виникають. От і все. Це матиме наслідки? Не думаю, якщо не з'явиться якась більш серйозна конкретика.", - вважає він.

Водночас Романенко переконаний, що наслідки будуть, але в певному випадку.

"Наприклад, якщо вони навесні форсують світ за будь-яку ціну і скажуть, що ми пускаємо воду в Крим, тому що Путін віддає нам Донбас. Ось це буде конкретно, зрозуміло і це легко порушить публіку, тому що вона може порівняти наслідки або це добре лягає на якісь стереотипи, що виникли в ході війни на Донбасі", - зазначив він.

Бо поки Оман цінний тільки для буйної уяви медійників і політично екзальтованих співгромадян, заключив політолог.

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