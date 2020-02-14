У Зеленського вирішили подати до суду на журналістів через матеріали про передбачувану зустріч президента з Патрушевим в Омані
З відповідною заявою в п'ятницю, 14 лютого, виступили в Офісі президента України. Там підкреслили, що скандальна публікація журналістів програми «Схеми. Корупція в деталях» про те, що президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки в Оман нібито зустрічався з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим, не відповідає дійсності.
«Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто або в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався іншим способом з Миколою Патрушевим», - підкреслили в ОП.
Крім того, в апараті президента заявили, що подають до суду у зв'язку з відповідною публікацією. У Зеленського звернулися до авторів з вимогою спростування опублікованої інформації. Також в ОП підкреслили, що чекають вибачень.
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При цьому поки невідомо, в якому саме суді розглядатиметься ця справа.
Примітно, що раніше про необ'єктивність журналістського розслідування заявив і особисто новий глава ОП Андрій Єрмак у себе на сторінці в Фейсбук.
Зокрема, він підкреслив, що розслідування журналістів не було підкріплено фактами або об'єктивними даними, а їх джерела залишаються вкрай сумнівними.
Крім того, факт зустрічі Зеленського з Патрушевим спростували і в Росії.
У свою чергу, автори розслідування вже заявили, що «журналісти у своєму розслідуванні і не стверджували, що президент України і секретар Ради безпеки Росії зустрілися».
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про зустріч Зеленського з топ-чиновником з РФ. Так, за допомогою чартерного літака Bombardier Global Express 6000 в Оман з Москви прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. А ввечері того ж дня, 8 січня, цим же літаком президент України повернувся в країну.
Проте, стверджують журналісти, Зеленський повернувся в Україну через 19 годин після того, як в Офісі президента повідомили про термінове повернення президента з Оману.
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