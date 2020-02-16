Президент України Володимир Зеленський хоче почати відносини з американським президентом Дональдом Трампом з чистого аркуша

Про це Зеленський повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Президент відповідав на питання щодо відносин з Трампом після історії з його імпічментом, процес якого був запущений через розмову з Зеленським.

Політик зізнався, що до президентства мріяв одного разу стати популярним в США, але, звичайно ж, не хотів, щоб це сталося такою ціною.

«Зараз я президент, і я популярний в США. Але слухайте, я хотів щоб це сталося інакше! » - заявив він.

Зеленський публічно запросив Дональда Трампа в Київ, а також запевнив, що чекає запрошення в США.

«Останній раз, коли у мене була зустріч з держсекретарем США Майком Помпео, ми говорили про це і говорили, що я б дуже хотів, щоб мій візит до Америки був чимось особистим для двох країн», - зазначив президент.

Зеленський додав, що співпраця США і України повинна бути вигідною обом. Він навіть запропонував підготувати відповідний пакет документів

«Зараз м'яч на стороні президента США, але ми завжди раді бачити всіх в Україні. Я в принципі готовий запросити і запрошую президента Трампа в Київ. Я готовий його прийняти швидше, ніж він мене», - закінчив він.

Раніше ми писали, що Зеленський чекає масштабного обміну полоненими між Україною і Росією. Такою новиною він поділився в Мюнхені. За його словами, зараз Україна веде важливі переговори про обмін. За попередніми даними, Україна зможе повернути додому близько 200 осіб. Крім цього, Зеленський заявив, що готується провести місцеві вибори на Донбасі вже цієї осені. Щоправда, вибори відбудуться лише за умови дотримання українського законодавства.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський осоромився в Мюнхені, розсміявся весь зал: "Я не можу без...".

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