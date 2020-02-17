Президент Франції Еммануель Макрон, заявляючи про побудову нових відносин з РФ, не усвідомлює небезпеку, яку Кремль представляє для Європи

Таку думку висловив Надзвичайний і Повноважний Посол України Володимир Василенко для видання Обозреватель.

Коментуючи висловлювання Макрона експерт зазначив, що таке бачення ситуації може призвести до того, що в Париж прийдуть російські окупанти.

"Таке бачення ситуації, яка викликана агресивною поведінкою Росії не тільки стосовно України, але й щодо західного світу, пробиває дорогу до появи російських танків на вулицях Парижа. Нехай Макрон до цього готується", - сказав Володимир Василенко.

Дипломат також зауважив, що подібна заява не була випадковою, вони вирішили подивитися, як це сприйме наша країна, а також міжнародні експерти.

"Це був пробний камінь, щоб подивитися, чи проковтне його Україна і солідне експертне середовище. Така заява – калька російської позиції щодо України. Це спроба нав'язати суспільній свідомості не існуючу паралельну реальність замість того, що відбувається насправді", – резюмував Василенко.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що необхідно розробити нову стратегію відносин з Росією і встановити діалог.

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