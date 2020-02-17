Олексій Гончарук пообіцяв українцям мільйон нових робочих місць і наразився на шквал критики

Український прем'єр-міністр розкрив план по розширенню легального ринку праці на найближчі п'ять років. Відповідний пост з'явився на його Телеграм-каналі. У ньому Гончарук заявив, що Кабмін планує збільшити кількість легальних робочих місць в країні.

«Зараз практично кожен 5-й українець працює неофіційно. Найчастіше - у сільському господарстві, оптовій і роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур'єрської діяльності. Ці працівники не захищені. Фактично, вони безправні у відносинах з роботодавцем», - заявив прем'єр.

Він зазначив, що інспектори вже почали проводити «особисту роз'яснювальну роботу» з роботодавцями, зокрема у сфері торгівлі. За словами прем'єра, такі бесіди у присутності представників Пенсійного фонду, Державної податкової служби, Державної служби зайнятості та органів місцевого самоврядування нібито вже почали давати результати.

«Мета нашого уряду на 2020-й рік - це +200 тисяч нових легальних робочих місць і скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців. За 5 років - 1 мільйон робочих місць», - заявив прем'єр.

Проте, українці мало вірять у гучні обіцянки глави Кабміну. Свою позицію вони виражають в коментарях в мережі.

«Сил вже не вистачає слухати це брехло. Суцільний міф, марення, фантасмагорія», «а "40% зростання ВВП" - вже не згадують, вирішили вигадувати нові казки?», «Ах-ха-ха... Я думав вони реально нові робочі місця створювати зібралися. А вони просто змушують і так бідних людей реєструватися для оплати податків. Ні, справа потрібна звичайно, ну думаю поляків чекає нова хвиля трудових ресурсів зі сходу», «На пунктах пропуску з Польщею потрібно в'їзд розширювати. А то як ломануться всі додому, на казкові умови праці і величезні заробітки», «З такою політичною та економічною клоунадою цей мільйон поповнить ряди заробітчан», «Зе шахраї і популісти», «Для українців і України найкраща реформа, це щоб Вороги народу пішли у відставку», «Язиком мете, як самокатом рулить, - наліво і направо», - пишуть незадоволені коментатори.

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