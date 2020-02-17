Генерал майор податкової поліції України Юрій Атаманюк заявив, що через кадрові перестановки в Україні зупиняють роботу тіньових схем, які позбавляють бюджет мільярдів гривень в місяць



Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

«Друзі! Думаю багато хто дивився фільм «Основний інстинкт». Сюжет захоплюючий. Але ще більше захоплює, як інстинкт наживи Верланова і Маркарової домінує над інстинктом самозбереження. Так ось, у п'ятницю, помічник Маркарової й Верланова одночасно, якийсь Олександр Кондра, відправив всім конвертаторам і «своїм» працівникам ДПС наступне смс...», - йдеться в повідомленні.

Далі Атаманюк наводить приклад повідомлення, яке розіслали податківцям.

«Інформація для всіх груп які працюють !!!!! починаючи з 24.02.2020 всі групи без винятку зупиняють роботу (реєстрацію - пересорту, націнки, схеми ) на певний час. Переконливо для тих хто може або думає, що можна порушити цю інформацію, доводимо, що ті, хто буде реєструвати починаючи з 24.02.2020. Буде блокування всієї групи без апеляції і можливості працювати надалі !!!!!!! що стосується подальшої роботи, проінформуємо додатково», - стверджується в тексті повідомлення.

За словами Атаманюка, 24-е число обрали тому, що звітність з ПДВ необхідно подати 20-го числа. Решта днів групам відвели «на збір «каси».

«Чому зупиняють на невизначений час, тому що Гутенка поміняли на Солодченка, а Богдана на Єрмака. А гроші, як відомо, люблять тишу. 4 млрд грн в міс. звичайно серйозний аргумент проти інстинкту самозбереження, але, як казав Верещагін, «за Державу прикро»...», - підкреслюється в повідомленні.

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