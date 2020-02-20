Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський пояснив свою поведінку у Верховній Раді, коли всі шанували пам'ять жертв на Майдані

В мережі з'явився ролик, де Бужанський не встав разом з іншими депутатами, коли в Раді вшановували пам'ять загиблих на Майдані. Про це розповів провідний ютуб-каналу Polithub, передає Politeka.

"Максим Бужанський відмовився вшанувати пам'ять жертв загиблих на Майдані. Відповідне відео гуляє по мережі. Ми вирішили поцікавитися у народного депутата, чому він відмовився вшанувати пам'ять жертв хвилиною мовчання та демонстративно продовжив сидіти", - сказав ведучий.

Журналіст зустрівся з Бужанским, у якого запитав причини такої поведінки. Депутат заявив, що поважає також і міліціонерів, а не тільки активістів.

"А міліціонери, вони не померли? У них немає родичів? Вони не загинули на Майдані. Ви не поважаєте їх смерть?", - заявив політик.

Депутат додав, що не збирається розділяти загиблих. Він поважає загибель всіх людей.

"Ми будемо мертвих розділяти? Цих згадуємо, а цих-ні? Я поважаю загибель всіх людей, які там загинули. Не відокремлюючи на протестувальників і співробітників правоохоронних органів", - уклав Бужанський.

Раніше ми повідомляли, що поведінка екс-президента України Петра Порошенка в Мюнхені говорить про те, що ми маємо справу з, практично, саботажем. Про це розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Макс Бужанський.

"Давайте відразу визначимося, яку громадськість ми маємо на увазі. Вона у нас дуже не однорідна. Є 73% виборців, які підтримали президента України. Які щиро чекають, що у нього все вийде. І процеси реінтеграції Донбасу почнуться. Є 8% виборців Петра Порошенка", - зазначив він.

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